Miracoli a Natale, Canale5/ Trama del film in onda oggi, 28 dicembre con Chevy Chase

MIRACOLI A NATALE, CAST DEL FILM IN ONDA OGGI, 28 DICEMBRE

Un altro pomeriggio davanti alla tv in compagnia di un vecchio film natalizio? Canale5 vi accontenta visto che, orfano di Uomini e donne, continuerà a mandare in onda i vecchi film fino a dopo le feste e quest’oggi sarà il turno di Miracoli a Natale, pellicola americana del 2016 con Chevy Chase e Morgan Fairchild nei panni dei protagonisti. Poco prima di Natale, l’ambiziosa Riley Thomas viene incaricata dal suo capo di chiudere una piccola filiale in Vermont, nella cittadina di Chestnut, si renderà conto che quella azienda è il fulcro di tutto e questo la porterà a riscoprire il valore delle piccole cose.

Il film è stato diretto da Fred Olen Ray e nel cast troveremo anche David O’Donnell ovvero il personaggio di Wyatt Davis. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti e, in particolare, a Buffalo nello stato di New York.

MIRACOLI A NATALE, TRAMA DEL FILM

In Miracoli a Natale, Riley Thomas (Abigail Hawk) è una stella nascente in una delle holding più note al mondo. Con l’avvicinarsi del Natale, viene mandata nella piccola città di Chestnut, nel Vermont, per valutare i beni di una delle loro aziende e, in particolare, un produttore di abbigliamento esterno. Quando inizia a fare piani per la liquidazione, assume il fondatore dell’azienda, Nick (Howard Hesseman), ora in pensione, come suo apprendista. Ovviamente tutti presumono che lei sia lì per salvare l’azienda e lei mantiene segrete le sue vere motivazioni ma questo la porta ad affezionarsi a quei posti e a quelle persone capendo ciò che l’azienda significa per la piccola città.

Come se questo non bastasse, si innamora del suo giovane direttore, Wyatt (David O’Donnell). Lentamente arriva ad abbracciare i valori della piccola città e aiuta persino a creare una nuova linea di prodotti giusto in tempo per Natale. Mentre le sue priorità cambiano e il suo amore cresce, le cose si complicano in azienda, come finirà per lei?

