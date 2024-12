Nella serata di oggi – mercoledì 25 dicembre 2024 – alle ore 21:30 è prevista su Italia 1 la messa in onda del film statunitense Miracolo nella 34° strada: si tratta della pellicola del 1994 per la regia di Les Mayfield, rifacimento del film originale datato 1947 – che vide alla regia George Seaton con protagonista Edmund Gwenn – dal titolo leggermente diverso. Nel cast del film Miracolo nella 34° strada invece ci sono Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale, Mara Wilson in quelli di Susan Elizabeth Walker, Elizabeth Perkins nel ruolo di Dorey Walker e infine Dylan McDermott in quello di Bryan Bedford.

La trama dell’intramontabile Miracolo nella 34° strada

Nel film Miracolo nella 34° strada Tony è il Babbo Natale dei grandi magazzini Cole e il 24 novembre – giorno del Ringraziamento americano – dovrebbe chiudere la grande parata natalizia alla guida della sua slitta con le renne; ma che l’uomo decida di ubriacarsi poco prima, riuscendo a malapena a stare in piedi da solo e proprio per questo motivo la direzione decide di trovare un sostituto: un compito che ricade su Kris Kringle, un signore che si trova a passeggiare fra i negozi del centro commerciale e che nessuno conosce ma possiede un aspetto incredibilmente simile al vero Babbo Natale.

La trama di Miracolo nella 34° strada continua con il nostro Kris che si immedesima talmente tanto nella parte da credere di essere veramente Babbo Natale, tanto da affermarlo con forza davanti a tutti i bambini che si avvicendano sulle sue gambe per esprimere i propri desideri per Natale: qui entra in gioco Susan – la mamma della piccola e dolce Dorey – che non crede a quanto l’uomo dice, a differenza di sua figlia che invece si lascia incoraggiare dall’affascinante Bryan Bedford, amico di Susan e segretamente innamorato della donna, che vorrebbe che la bambina credesse nella magia del Natale.

Dorey decide di dare fiducia a questo simpatico Babbo Natale e gli confida i suoi desideri natalizi: un papà e un fratellino, proprio perché da troppi anni vive da sola con la mamma e non ha mai conosciuto il calore di una famiglia unita e quando anche Susan inizia ad affezionarsi a Kris, un evento scombussola il nuovo equilibrio raggiunto dalla donna e da sua figlia: Babbo Natale – infatti – viene ricoverato forzatamente in una clinica psichiatrica, dopo essere stato raggirato dai responsabili dei grandi magazzini Lanbergh, concorrenti del centro commerciale Cole e invidiosi del successo ottenuto da Kris e del volume d’affari che questo simpatico personaggio sta garantendo a Dorey Walker, l’imprenditrice proprietaria.

La difesa del nostro protagonista di Miracolo nella 34° strada è presa in carico da Bryan, che è avvocato e si lascia aiutare dalla piccola Dorey che spinge la giuria a fidarsi dell’esistenza di Babbo Natale, proprio come si fa con Dio: la chiave di svolta del processo – infatti – si basa tutta su quella frase “In God we trust” che è impresa su tutte le banconote da un dollaro. Il vecchietto viene quindi rilasciato – in quanto è vero che non si può dimostrare che Babbo Natale esista davvero ma neanche il suo contrario – e a questo punto l’uomo decide di far vedere la sua propria natura magica: grazie ai suoi poteri, spinge Susan e Bryan a far cadere le proprie barriere dettate dalla paura e a gettarsi l’una nelle braccia dell’altro.

I due – venendo al finale di Miracolo nella 34° strada – si sposano pochi giorni dopo, proprio durante la notte di Natale e poco dopo scoprono di aspettare un bambino, il fratellino tanto desiderato da Dorey che finalmente questo Natale potrà festeggiare con la famiglia che non ha mai avuto. A fare da testimone alle nozze, proprio Kris, che poco dopo vola via con le sue renne, fra lo stupore generale.