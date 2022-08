Mirella Costa e Giovanna Lorenzi, mogli Roby Facchinetti dei Pooh/ Unione con Rosaria Longoni…

Roby Facchinetti, che sarà uno dei protagonisti della puntata odierna di Techetechete’, ha avuto due mogli: Mirella Costa e Giovanna Lorenzi. Con la prima è stato sposato dal 1970 al 1979. Dalla loro unione sono nate le prime due figlie del cantante dei Pooh: Alessandra (a cui ha dedicato un omonimo album e che oggi è una famosa stilista) e Valentina. La donna è estremamente riservata e non ama vivere sotto i riflettori. Le uniche notizie su di lei si hanno proprio in quanto amata mamma e adesso anche nonna. È innamoratissima infatti del suo nipotino Andrea Francesco.

Il secondo matrimonio del musicista invece è stato il frutto di un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti nel 1986 e sono convolati a nozze tre anni dopo. Tuttora stanno felicemente insieme. Dalla loro unione sono nati prima Roberto (a distanza di appena un anno dall’inizio della relazione) e poi Giulia, l’ultimogenita del cantante dei Pooh, venuta alla luce nel 1991.

MIRELLA COSTA E GIOVANNA LORENZI, MOGLI ROBY FACCHINETTI: CON ROSARIA LONGONI SOLO CONVIVENZA

Mirella Costa e Giovanna Lorenzi sono le mogli di Roby Facchinetti, ma il cantante dei Pooh nella sua vita ha avuto anche un altro amore importante. È stato quello con Rosaria Longoni, in mezzo ai due matrimoni, negli anni Ottanta. Lei aveva soltanto 19 anni. Dalla loro unione, che non è mai stata sancita dalle nozze, è nato Francesco Facchinetti, l’unico dei cinque figli del musicista ad avere seguito le sue orme nel mondo della musica. È profondamente legato alla sua mamma, che lo ha cresciuto praticamente da sola. Su di lei non si hanno molte notizie, se non che da giovane era una insegnante di Storia dell’arte e di disegno e che è anche una scrittrice. Non ama i riflettori.

La famiglia di Roby Facchinetti insomma è piuttosto allargata: il cantante in passato ha avuto qualche frizione con le sue ex compagne, ma con il tempo anche per il bene dei loro figli i rapporti sono diventati ottimi.











