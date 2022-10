Miriam Milani, chi è la fidanzata di Andrea Dianetti/ “Tornata a credere nell’amore”

Miriam Milani e Andrea Dianetti innamorati da 2 anni

Miriam Milani, chi è la fidanzata di Andrea Dianetti? Un grande amore quello nato tra i due che sono legati da diverso tempo. Sono pochissime le informazioni sulla loro storia, visto che la coppia ha sempre preferito preservare il loro amore e la loro privacy. In rarissime occasioni si sono lasciati andare esternando i loro sentimenti come quando la ragazza su Instagram il 27 luglio del 2020 ha scritto: “con la nostra complicità, con il nostro capirci solo guardandoci come se ci conoscessimo da sempre, con tutto l’amore e la serenità che ci diamo ogni giorno, con i miei ultrasuoni emessi alla mezzanotte del mio compleanno quando ti trovai lì senza aspettarmelo (ho tolto l’audio per questo motivo). Insomma, con tutto quello che siamo noi sono tornata a credere nell’amore o forse ho iniziato proprio così”.

ANDREA DIANETTI È CLAUDIO BAGLIONI, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio lo demolisce: "Non ci somigli affatto"

Una storia che va avanti da almeno due anni quella tra l’ex alunno della scuola di Amici di Maria De Filippi e la ragazza che lavora come commessa presso Retail Group Spa.

Chi è Miriam Milani, la fidanzata di Andrea Dianetti

Ma chi è Miriam Milani, la fidanzata di Andrea Dianetti? Se l’attore è famoso per aver partecipato nel 2005 alla scuola di Amici di Maria De Filippi dove si è classificato al secondo posto durante la serata finale, Miriam è commessa presso Retail Group Spa.

Non solo, la ragazza studia anche presso l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO. Nel suo curriculum vitae, si descrive con le seguenti parole: Buone competenze comunicative in lingue straniere acquisite durante la mia esperienza scolastica e nei viaggi all’estero. Ottime competenze relazionali con i clienti acquisite durante le mie esperienze lavorative. Capacità nella gestione del lavoro di gruppo grazie alla mia esperienza. Stage linguistico in data 18/03/2012 fino al 24/03/2012 nella città di Salamanca (Spagna) nell’istituto Cervantes (Universidad de Salamanca) dove ho sostenuto un esame DELE alla fine dei corsi seguiti durante la settimana di permanenza con il conseguente rilascio dell’attestato che certifica il possesso di un determinato livello nelle abilità linguistiche (comprensione e produzione scritta ed orale) . Attitudine al lavoro di gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA