Torna a parlare Miriam Tommasone, atleta napoletana di boxe. La pugile italiana è intervenuta in un’intervista ai colleghi del Corriere dello Sport, per parlare di uno degli argomenti più caldi di queste Olimpiadi 2024 a Parigi. Stiamo chiaramente parlando di Imane Khelif, pugile algerina che ha affrontato e battuto agli ottavi di finale la nostra connazionale Angela Carini. Per la ventunenne campana due medaglie di bronzo europee ed un passato che l’hanno vista condividere il ring con Imane Khelif. Miriam Tommasone dice, avendo seguito l’incontro: «Ho sofferto per Angela, per me è sorella ma anche una maestra. Ho sofferto anche per Imane», ha detto la pugile italiana che poi continua: «Imane è un’atleta straordinaria che merita l’oro olimpico».

La stessa pugile italiana poi continua: «Imane ha coraggio e dignità, una boxe aggressiva ma allo stesso tempo lucida ed elegante», poi continua parlando dell’abbandono del match da parte della collega: «Bisogna essere pugile per capirlo. Sono state scritte cose enormi prima dell’incontro, potrebbero averla destabilizzata. Angela non ci pensa a ritirarsi: tornerà più forte di prima», ha dichiarato la pugile italiana che oggi studia Scienze infermieristiche ma anche continua la carriera da modella.

Miriam Tommasone: «Khelif è una donna. Ho avuto paura quando l’ho affrontata»