“Miriana ha lasciato Biagio per non vivere la storia nel privato”/ Bomba Cancellieri!

Cos’è davvero accaduto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli? Cosa ha interrotto questa storia d’amore ancor prima del suo vero e proprio inizio fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip? Se ne parla a Pomeriggio 5 con gli opinionisti di Barbara D’Urso e le versioni sulla rottura dei due si dividono in due fazioni. Da una parte c’è chi ritiene che la Trevisan, una volta uscita, sia rimasta delusa da qualcosa vista su Biagio e chi, invece, ritiene che l’interesse di Miriana per lui non fosse vero e si sia anzi del tutto assopito dopo le ultime dichiarazioni fatte da D’Anelli in diretta al Grande Fratello Vip. In particolare, Biagio ha ammesso di voler ora vivere la loro storia lontana dai riflettori, dedicandosi totalmente al loro privato.

Rosanna Cancellieri punge Miriana Trevisan: “Non vuole vivere la storia con Biagio in privato”

Di fronte a queste parole, Rosanna Cancellieri ha lanciato la sua ipotesi su tutta la vicenda, lanciando una pungente stoccata a Miriana Trevisan. “Evidentemente lei vuole adesso i lustrini e le paillettes. – ha esordito – Lui le ha detto che vuole vivere nel privato la loro storia, lei è uscita dal Grande Fratello Vip, ha una grande visibilità, vuole mettere tutto a frutto ed è per questo”, ha continuato. “Secondo me le hanno detto qualcosa invece”, ha però replicato Barbara D’Urso in diretta.

Ben diversa, invece, l’idea di Patrizia Groppelli: “Lui mi ha chiamato e mi ha detto che di Miriana non gli interessa niente perché è vecchia. Io siccome ho un’onestà intellettuale, non dico bugie, questo è successo.” Eva Grimaldi, però, lo ha difeso: “Era già innamorato nella Casa, c’ero io che ho visto. È Miriana che è sparita e noi ci stiamo chiedendo perché lo ha fatto”.

