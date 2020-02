Miriana lascia Salvatore per chat erotiche/ Lui “Perdonami ti amo” (C’è posta per te)

Salvatore è il protagonista della quarta storia di questa puntata di fine febbraio di C’è posta per te. Dopo 3 anni di convivenza, la compagna Miriana ha abbandonato la casa in cui convivevano, portando via anche il loro bambino di 3 mesi. Tutto si scatena quando, una notte, Mariana prende il suo cellulare e scopre il suo frequente accesso ad un sito di chat erotiche. Entrando in questo scopre inoltre che Salvatore aveva all’attivo 5 chat con altrettante ragazze. Lui dichiara di essere stato superficiale, di aver aperto quelle chat per gioco ma di non aver tradito la sua fidanzata. Tuttavia un tradimento c’è effettivamente stato ancora prima di queste chat ed è arrivato con la sua ex moglie.

Salvatore piange per Miariana a C’è posta per te: le non gli crede!

Miriana ha accettato l’invito a C’è posta per te così come sua madre Patrizia. La vista di Salvatore scuote entrambe ma Miriana appare subito la più dura delle due. “Io non sono un giocattolo, io sono una donna e ora sono anche una madre. Quante volte mi hai promesso che cambiavi e invece è sempre stata la stessa cosa?”. Lui però scoppia anche in lacrime: “Ti prego amore, sono qui per prometterlo davanti a tutti, a tua madre, a Maria, al pubblico, che cambio. Io non posso vivere senza di te!” Ma la sua fidanzata non sembra affatto essere propensa a perdonarlo per il male che le ha fatto: “Tu mi hai tradita!” sbotta. Dal canto suo, sua madre Patrizia trova che questa storia sia anche troppo complicata, poi chiede sarcastica a Salvatore: “Ma poi a 35 anni devi ancora scoprire cos’è una donna e devi andare sulle chat erotiche?”

