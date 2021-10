Miriana Trevisan a letto con Nicola Pisu?/ “Scusa ma adesso non me la sento”

Il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu potrebbe essere già al capolinea. La concorrente gieffina, dopo la dichiarazione d’amore in diretta del suo corteggiatore, sembra aver messo la retromarcia. “Scusa ma adesso non me la sento”, sentenzia la Trevisan. Parole che suonano come un cocente due di picche per Nicola Pisu, che però non demorde. Sa che Miriana ha bisogno di tempo ed è consapevole che molto difficilmente si sbloccherà dentro la casa del Grande Fratello VIP.

Ma ora che tra.i due c’è stata una frenata la domanda sorge spontanea: a cosa è dovuto? D’altra parte Miriana è entrata in gara da single, eppure sembra molto abbottonata. Forse perché si preoccupa del parere del figlioletto, Nicolino, nato dalla storia d’amore con l’ex marito Pago.

Miriana Trevisan, flirt con Nicola Pisu in stand by?

Miriana Trevisan in ogni caso non si tira indietro del tutto. Lascia una piccola speranza a Nicola Pisu, magari fuori dalla casa, sempre se saprà giocarsi bene le sue carte e se riceverà l’approvazione del figlio. L’ex ragazza di Non è la Rai non esclude, quindi, la possibilità di continuare la conoscenza con Pisu fuori dal gioco. Ma è chiaro che ci sono tante variabili in mezzo e ora come ora Miriana pare orientata a trattenersi, anche se alcuni concorrenti e amici come Alex Belli stiano provando a spronarla: “Più vi guardo e più, invece, mi convinco che non siete improbabili…”, le ha detto.

