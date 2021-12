Miriana Trevisan “Biagio D’Anelli? Adesso mi sento impegnata”/ Lui incontra l’ex

L’uscita di Biagio D’Anelli dalla Casa del Grande Fratello Vip è stata un duro colpo per Miriana Trevisan che aveva appena iniziato a vivere questa storia d’amore. Qualcuno però ha temuto che l’uscita dell’opinionista coincidesse con un allontanamento dei due e con i dubbi della Trevisan sul loro rapporto. Così, però, non è stato. Anzi, per la prima volta Miriana si è sbilanciata sui suoi sentimenti per Biagio, ammettendo di sentirsi impegnata.

Biagio D'Anelli "Manila Nazzaro, Giucas Casella e Sophie Codegoni falsi"/ "Ho visto…"

Lo ha confermato durante una chiacchierata con Giucas Casella, rivelando si essere davvero presa da Biagio. D’altronde anche lui le dedica parole dolci sui social, in attesa di poterla rivedere dal vivo e trascorrere insieme del tempo senza le telecamere del Grande Fratello.

Biagio D’Anelli aspetta Miriana Trevisan, intanto incontra la sua ex fidanzata

Proprio Biagio D’Anelli nelle ultime ore ha parlato in una diretta su CasaChi, svelando di aver in progetto di incontrare la sua ex fidanzata. “Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere. Poi ho avuto un periodo di crisi perché pensavo a fuori. Dal nulla ha iniziato ad essere gelosa e questo atteggiamento mi ha fatto arrabbiare.” ha raccontato D’Anelli. Poi ha spiegato: “Silvana (Curcio, la sua ex fidanzata, ndr) la incontrerò perché affronterò le cose. Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. L’attrazione con Miriana era fortissima… A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando. Non starò lì 24 ore a seguire Miriana, percepirò se lei prova realmente un sentimento. Percepirò se lei c’è.” ha concluso.

Giacomo Urtis, getta ombre su Miriana Trevisan/ "Prima del GF VIP un mio amico..."

LEGGI ANCHE:

Miriana Vs Katia e Manila al GF Vip/ "Minacciano nomination per le pulizie, schifo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA