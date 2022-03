Miriana Trevisan “Biagio D’Anelli? Un volta faccia”/ Un tweet contro l’ex?

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: fine di un amore

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 6 Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si erano promessi amore e di iniziare a viversi lontano dalle telecamere una volta usciti dal reality. Ma, una volta chiusa la porta rosse alle spalle, le cose non sono andate proprio così. I due hanno rotto poche ore dopo l’uscita di Miriana dal GF Vip, una settimana prima della finale. Biagio ha scelto lo studio di Pomeriggio 5 per lamentarsi dell’ex velina: “Non è che lei doveva stare con me ma io mi sarei aspettato una telefonata. Se le hanno detto qualcosa che mi portassero le prove!”. Miriana ha approfittato della sua intervista a Verissimo per chiudere definitivamente con Biagio: “Questa relazione per me è chiusa e non mi va nemmeno più di parlare di lui. La verità è che non voglio una persona del genere accanto a me e mio figlio, lui è un volta faccia. Poi ha detto cose bruttissime in televisione davanti a tutti”.

Nonostante la delusione, però, Miriana Trevisan non rinnega quanto successo con Biagio: “Non mi pento di nulla, nella casa del GF Vip mi sono fidata ed è andata così, io però sono stata sincera. Sono sempre stata me stessa e non ho mai finto”, ha detto a Silvia Toffanin su Canale 5. Nei giorni scorsi Biagio D’Anelli è andato in Germania per motivi di lavoro. Ma secondo molti, invece, è tornato dalla sua ex fidanzata Silvana Curcio. Mercoledì scorso l’opinionista ha pubblicato una foto sui social dove si vede che è a letto con una donna. Poche ore fa, Miriana Trevisan ha fatto un post su Twitter che sembra proprio una frecciatina a D’Anelli: “Preservati parla con pochi, sii l’ORO, non come LORO #perfettamenteimperfetta”.

