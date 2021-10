Miriana Trevisan e Andrea Casalino, nuova coppia al GF Vip?/ Lui “Mi piaci”, lei…

Non solo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: nella Casa del Grande Fratello Vip stanno nascendo altre simpatie che potrebbero diventare veri e propri flirt. Uno tra questi potrebbe avere protagonisti Andrea Casalino e Miriana Trevisan. I due hanno manifestato in più occasione un’interesse reciproco, stuzzicandosi a vicenda, tanto che la cosa non è passata inosservata in Casa. Tuttavia, Andrea ha dichiarato in più occasioni di avere una fidanzata ma di aver deciso di mettere il loro rapporto in pausa per viversi al meglio questa esperienza al GF. Proprio da questo presupposto è partita la domanda di Miriana.

Chiacchierando con Casalino in giardino di questa sua relazione ‘in pausa’, gli ha chiesto: “Vorresti che lei rimanesse lì ad aspettarti? Perché questo gioco che hanno innescato tra di noi, è una cosa che potrebbe ferire. A me potrebbe far piacere perché sono completamente libera”. La risposta di Andrea ha eliminato ogni dubbio.

Miriana Trevisan stuzzica Andrea Casalino, lui “Mi piaci”

Stuzzicato da Miriana Trevisan sul gioco di seduzione creatosi tra loro, Andrea Casalino ha ammesso di gradirlo: “A me personalmente fa piacere, perché mi piace la persona con cui sto giocando, mi piaci tu.” E ancora: “Però, secondo me è ancora una fase in cui ci stiamo scoprendo e stuzzicando. È una settimana che ci siamo confrontando e giocando, è ancora prematuro.” Parlando, dunque, della sua fidanzata, ha specificato: “Io non ho illuso nessuno, ho messo in preventivo anche che lei non mi aspetti. So che sto iniziando ad aprirmi, questa è la mia sensazione, e mi sto ambientando nella casa. Non mi precludo nulla”.

