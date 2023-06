Pago, Nicola Pisu e Biagio D’Anelli, ex fidanzati Miriana Trevisan/ “In amore non sono stata fortunata”

Miriana Trevisan e gli ex fidanzati: da Pago a Nicola Pisu

Pago, Nicola Pisu e Biagio D’Anelli sono ex fidanzati di Miriana Trevisan. La ex ragazza di Non è la Rai è stata legata a lungo al cantante, vincitore di Music Farm, con cui si è sposata e ha avuto anche un figlio di nome Nicola. Un grande amore tra i due che però ad un certo punto hanno deciso di separarsi. Poi un riavvicinamento e la decisione di sposarsi. Nonostante il figlio e il matrimonio però la coppia è scoppiata, anche se oggi sono in ottimi rapporti anche per il bene del figlio. Poi nella vita della conduttrice ci sono stati diversi flirt tra cui due nati proprio durante la sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan ha un nuovo fidanzato?/ Spunta il nome di Eddy Siniscalchi, ma nessun indizio sui social

All’interno della casa più spiata d’Italia, la Trevisan si è avvicinata a Nicola Pisu con cui ha vissuto un flirt poi finito male. Proprio il figlio di Patrizia Mirigliani e nipote dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, ricordando quella breve relazione con la Trevisan dalle pagine di Nuovo Tv ha dichiarato: “Ad oggi la reputo un errore, anche se quando ci sono di mezzo i sentimenti nulla è un errore. Dopo il Grande Fratello VIP non l’ho più risentita”.

Nicola Settembre, chi è il figlio di Miriana Trevisan?/ "È un bambino innamorato della mamma"

Miriana Trevisan e le delusioni d’amore

Miriana Trevisan sempre nella casa del Grande Fratello Vip si è avvicinata anche a Biagio D’Anelli. Un flirt che ha fatto scoppiare tantissime polemiche, ma la conduttrice ha preferito viversi il momento. “Mi sono lasciata andare, tra noi c’era un’attrazione fisica ma soprattutto mentale” – ha confessato negli studi di Verissimo. Qualcosa però è andato storto, visto che una volta uscita dalla casa è tutto svanito. L’amore, dunque, ha sempre fatto parte della vita della Trevisan che, tuttavia, guardandosi indietro, ammette di non essere stata molto fortunata.

Biagio D'Anelli "Jalisse emarginati dal Festival di Sanremo"/ Nessuno dice il motivo e si confronta con loro

In un’intervista rilasciata a ottobre 20200 a Verissimo, infatti, la Trevisan si era lasciata andare a dichiarazioni importanti: “In amore non sono stata fortunata. O meglio, non ho saputo scegliere”, le parole dell’ex ragazza di Non è la Rai. “Ho iniziato a lavorare su di me e ho imparato a stare bene da sola. Adesso mi prendo tutto il tempo di cui ho bisogno. Mi manca un uomo che mi porti a cena fuori e mi corteggi”, aveva aggiunto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA