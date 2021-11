Miriana Trevisan e il dolore per la morte del padre/ Scoppia in lacrime in diretta al GF VIP

Il tenero ricordo di Miriana Trevisan per suo padre

Durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Miriana Trevisan ha avuto un momento di grande commozione quando ha parlato della sua vita privata e della morte di suo padre, una ferita che distrugge la donna ogni volta che ci pensa a cui subito dopo è seguita la sua operazione all’utero. Suo padre Adriano Trevisan è scomparso durante lo scorso anno a causa del Coronavirus. La donna nel giorno della sua morte aveva postato sui social una foto con uno sfondo nero sul quale aveva scritto una frase colma di dispiacere: “Buon viaggio papà, ti amo tanto. Grazie, grazie, grazie”.

Miriana Trevisan all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha sempre avuto modo di pensare alla sua scomparsa e questa sera in diretta ha parlato di come suo padre le sia stato vicino anche dopo la sua scomparsa durante la sua operazione: “In quei sei mesi lui, quando sapevamo che sarebbe morto era sempre molto preoccupato per me, chiamava me e diceva di pensare a me stessa. Il mio intervento è stato fatto nel suo stesso ospedale, gli infermieri lo amavano moltissimo io ero al piano di sopra ma nella stanza con lo stesso numero”.

