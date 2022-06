Miriana Trevisan e Pago/ Pizzicati in Sardegna per le vacanze, tra complicità e…

Miriana Trevisan in vacanza con Pago

Miriana Trevisan e Pago accendono involontariamente il gossip dell’estate. I due ex sono stati pizzicati insieme in Sardegna per le vacanze estive, assieme al figlio Nicola. Così molti appassionati hanno cominciato a fantasticare su possibili ed improbabili scenari per la “coppia”. Meglio specificarlo subito: nessun ritorno di fiamma all’orizzonte, nonostante la complicità e il legame autentico che unisce Miriana e Pago.

Entrambi, nelle rispettive avventure al Grande Fratello VIP, hanno dimostrato di essere molto uniti e di nutrire l’uno nei confronti dell’altro un rispetto ed una stima sincera. La showgirl e il cantante, infatti, hanno deciso di archiviare definitivamente le ruggini del passato e da un po’ di tempo a questo parte si frequentano cordialmente per il bene del figlio Nicola.

Miriana e Pago, l’amore per il figlio Nicola…e per la Sardegna

Fa comunque discutere il fatto che Miriana Trevisan e Pago abbiano deciso di trascorrere insieme le proprie vacanze estive in Sardegna. Tutto ciò lo si apprende da uno scatto della showgirl, che si è mostrata in compagnia di amici e familiari durante una cena conviviale sull’isola. Oltre all’amore per il figlio Nicola, Miriana e Pago, evidentemente, condividono anche l’amore per la regione sarda, dove adorano trascorrere le proprie vacanze.

