L’amore per i figli supera qualsiasi limite e barriera, lo dimostrano due personalità di spicco del mondo dello spettacolo che, anche una volta finito l’amore tra loro, non hanno lasciato che il figlio avvertisse mancanze o dispiaceri. Stiamo parlando di Nicola Settembre, figlio di Pago e Miriana Trevisan. Nato nel 2009, è oggi nel pieno della sua fase adolescenziale e sicuramente starà giovando del sostengo di entrambi i genitori che a più riprese hanno sottolineato la bellezza del loro legame impostato proprio sul bene del proprio figlio.

“Per me il segreto è l’intelligenza, non ha senso farsi del male tra due persone che si sono amate; soprattutto se di mezzo ci sono i figli, ha ancora meno senso”. Queste le parole di Pago in un’intervista di alcuni mesi fa, un concetto che mette in evidenza come con la mamma di suo figlio Nicola Settembre – Miriana Trevisan – sia riuscito con intelligenza a mantenere un rapporto non solo civile ma anche di grande stima ed amicizia; il tutto proprio per non far mancare nulla al loro figlio, Nicola.

Nicola Settembre, figlio di Pago e Miriana Trevisan: “Ho sentito la mancanza…”

Data la giovane età, Nicola Settembre – figlio di Pago e Miriana Trevisan – è lontano dalla luce dei riflettori e sapientemente protetto dai genitori dalle ondate mediatiche. Qualche mese fa abbiamo però avuto modo di fare la sua conoscenza e, in particolare, di apprezzare la sua saggezza ed emotività a dispetto della giovane età. La mamma, Miriana Trevisan, era infatti impegnata al Grande Fratello Vip e il piccolo di casa colse l’occasione per raccontare quanto sia stata forte la mancanza ma altrettanto funzionale al fine di trascorrere del tempo anche con il papà. “Ho sentito molto la mancanza della mamma in questi mesi ma penso che mi abbia fatto anche bene: ho vissuto tanto con lei, poco con papà…”.