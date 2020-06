Miriana Trevisan “Pago innervosito”/ “Serena Enardu? Perdono si basa sulla verità..”

Pubblicità

La questione Pago/Serena Enardu tocca nuovamente da vicino Miriana Trevisan, ex moglie del cantautore e madre di suo figlio, quello che ancora li tiene insieme, nonostante tutti. Nei giorni scorsi proprio Pago ha annunciato la rottura con Serena Enardu che, dal canto suo, ha rimandato al mittente le voci di tradimenti e bugie ma senza molto successo. Proprio ieri Gabriele Parpiglia, ospite a Uomini e donne, ha affrontato quello che possiamo definire il pomo della discordia, ovvero Alessandro Graziani che ha confermato di aver sentito fino a dicembre Serena via telefono e di averla vista un paio di volte e non solo in Sardegna come si era detto all’inizio. Oggi Miriana Trevisan, intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha subito chiarito: “Io scelgo di parlare solo con te di questa cosa, da cui voglio prendere distanza perché si tratta del padre di mio figlio…”.

SERENA ENARDU DICE LA SUA SULLA QUESTIONE PAGO/SERENA ENARDU

Serena Enardu poi spiega: “L’ho visto ieri e l’altro ieri perché è venuto a prendere Nicola e lo ha portato in Sardegna… lo vedo un po’innervosito ma molto sereno e rilassato rispetto a come lo avevo visto dopo Temptation Island, questa volta è diverso…quando c’è un momento delicato come il perdono, lei ha chiesto perdono di questo suo momento… il perdono ha un fondamento, la verità.. si deve elaborare questa cosa ma se non c’è stata serenità probabilmente le fondamenta non erano salde e non è riuscito a tollerare questa cosa”. Lei come sempre fa un passo indietro dicendosi discreta, una qualità che tutti gli ex dovrebbero avere, e sottolinea che questa volta vede Pago meno sconvolto e più deciso, questa volta arriverà la rottura definitiva? Lei pensa di sì anche se, ripete, è solo una sua impressione perché non conosce la verità. Per i curiosi su Pago, Miriana e la loro relazione, la showgirl racconta del loro doppio matrimonio e del dietro le quinte del video della canzone Love My Love: “Ci siamo sposati una volta a Las Vegas in un video di una sua canzone si vede che io sono vestita da sposa e intanto ci siamo risposati, è successo subito dopo che sono rientrata dall’Isola dei Famosi tra il 2007 e il 2008, piccole immagini tra il vero e la finzione…”.



