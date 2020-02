Miriana Trevisan “Serena Enardu è egocentrica”/ “Ha perso di vista Pago se dice…”

Miriana Trevisan torna ospite a Mattino5 per parlare di quello che sta succedendo in queste ore a Pago nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La nuova puntata è all’orizzonte e presto scopriremo cosa succederà in diretta e se Serena sarà eliminata o lascerà la casa per lasciare Pago fare in pace il suo percorso ma il fatto è che in molti non apprezzano questo cambiamento del cantante e Valerio Merola non fa altro che sottolinearlo: “Lui rinasce se lei andrà via”. Ma la prima a difendere il cantante è ancora la sua ex, Miriana Trevisan che in collegamento ribadisce: “Io vedo un uomo che sta consolando la donna che ama da queste crisi e questi pianti e sta cercando di mantenerla il gioco, una iper protezione secondo me, cosa fa un uomo? Se la prende con tutti e minaccia addirittura il fratello. Penso che poi fuori sistemeranno le cose, il fratello voleva solo svegliarlo per quanto riguarda il lato artistico, ha dei sogni e se li sta dimenticando, non è solo il compagno di Serena, è molto bello quello che fa“.

MIRIANA TREVISAN “SERENA ENARDU E’ EGOCENTRICA”

Miriana Trevisan poi continua sottolineando il fatto che non sappiamo quello che è successo tra loro durante il loro rapporto e per questo dovremo avere un po’ più di cura parlando di loro: “In un tradimento c’è sempre qualcosa che non va da entrambe le parte. In sette anni sanno loro quello che è successo, siamo tutti diversi, io sono diversa, non lo avrei fatto ma non sono migliore”. Alla fine però arriva la stoccata anche se teme di essere un po’ fraintesa: “Lei è uno stato di stress altissimo e lui lo sente, lei è un po’ egocentrica e sta perdendo di vista l’amore per Pago. Se lei dice sono fatta così come si vuole recuperare un rapporto?”. A lei si è unito Augusto De Megni: “Visto che si parla di figli, di una situazione familiare, dovrebbero uscire dal reality e tornare a casa per risolvere i loro problemi perché la cosa si sta facendo complicata. Dovrebbero andare via”. E infine, Valerio Merola rilancia: “Manca l’orgoglio maschile, questa donna gli ha fatto di tutto, lo ha tradito in diretta, ha messo dei like, cosa piange Serena? Le sue sono lacrime da coccodrillo, ma cosa fai? Lui rinasce se lascia questa donna”.

