Miriana Trevisan Vs Serena Enardu/ Incaz*ata nera: “Pago distratto dal ruolo di papà”

Serena Enardu e Pago tornano protagonisti anche oggi a Mattino5 dove è ospite Miriana Trevisan. Oggi Federica Panicucci ripercorrerà la puntata di ieri sera e non potrà fare a meno di parlare della coppia che, dopo il ritrovato equilibrio dei giorni scorsi, ha finito col litigare in diretta ieri sera. Il mistero, però, non è tanto legato alla loro lite quando all’assenza di Miriana Trevisan. Alfonso Signorini aveva spoilerato a Verissimo che l’ex di Pago sarebbe tornata nella casa per incontrare Pago o, addirittura, la stessa Serena Enardu dopo le sue ultime dichiarazioni. La showgirl aveva rivelato che il figlio avuto da Pago non vuole più guardare il programma e oggi a Mattino5 svela: “In realtà c’è stata una comunicazione sbagliata, sapevo che sarebbe entrato il fratello di Pacifico perché lui è stato ospite a casa nostra. Io non sono mai stata contattata per entrare nella casa, c’è stato un problema di comunicazione”.

MIRIANA TREVISAN VS SERENA ENARDU: “LIKE DI CATTIVO GUSTO”

Il suo intervento non si conclude con la spiegazione del suo mancato ingresso al Grande Fratello Vip 2020 ma va avanti per analizzare quello che è successo ieri sera con l’ingresso di Pedro e le parole contro di lei: “L’analisi di Serena? Vorrei astenermi. Posso dire che conosco bene Pedro ma mi allineo con il suo pensiero. Per essere intervenuto c’è qualcosa che non vediamo perché lui è sempre stato delicato e sensibile. Pago ha ribadito il fatto che lei è innamorato di lui tante volte prima di entrare al Grande Fratello Vip 2020“. Non si capisce bene se poi non sa che il suo microfono sia ancora aperto ma quando vede le foto alle quali Serena ha messo il like commenta: “Questo è di cattivo gusto come le offese alla famiglia di Pago. Loro dovrebbero rimanere soli fuori dalla casa. Pago avrebbe bisogno di stare con la sua famiglia e con i suoi amici per capire alcune cose. La sua famiglia sta soffrendo.. l’entrata di Pedro è per svegliare il fratello. In questa situazione adesso penso solo a mio figlio e non vorrei rivedere questi attacchi di Serena alla famiglia, non voglio”.

Ecco il video del momento:

“Il fratello per intervenire in una situazione del genere c’è qualcosa che noi non vediamo, io ora vedo solo disarmonia”

Il commento di Emiliana Trevisan sull’entrata di ieri del fratello di Pago al #GFVIP#Mattino5 pic.twitter.com/ZWUfFVVqPf — Mattino5 (@mattino5) February 11, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA