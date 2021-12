Miriana Trevisan su Nicola Pisu “Non gli ho fatto del male”/ “Biagio? Ci tengo tanto”

Miriana Trevisan torna a parlare di Nicola Pisu al Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia Marigliani si era dichiarato innamorato di lei nella Casa e sembrava potesse nascere qualcosa tra i due fino a quando la Trevisan non ha stroncato, allontanandosi da lui. In molti l’hanno allora accusata di averlo usato e illuso, tema sul quale oggi Miriana torna a discutere in sauna con Manila Nazzaro.

“Mi hanno detto che gli ho fatto del male! Non è così!”, tuona lei. Miriana però la rassicura: “Ogni volta che qualcuno ha detto che tu gli hai fatto del male, io mi sono fatta una risata sopra e ho chiesto ‘Ma quanti anni ha Nicola?’ Tu una certezza ora devi avere perché fuori ora c’è una persona che ti vuole veramente bene!” Il riferimento è a Biagio D’Anelli, su cui Miriana ammette: “Il mio cuore per adesso è occupato, io ora mi sto lasciando andare.”

Anche Biagio D’Anelli, ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello, continua a pensare alla sua Miriana, aspettando la sua uscita. In un’intervista rilasciata a CasaChi, l’ex gieffino si è detto molto preso da Miriana, rivelando anche un futuro incontro con la sua ex Silvana Curcio: “Silvana? La incontrerò, affronterò le cose. Sia con lei che con Miriana. Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. L’attrazione con Miriana era fortissima e non ce la facevo ad aspettare confronti. A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando.”

