Biagio D’Anelli: “Miriana? Mi sento usato, basta!”/ È finita? “L’ho chiamata e…”

Continua il mistero su quanto accaduto tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Nell’ospitata fatta a Pomeriggio 5 ieri, l’ex gieffino ha svelato, a sorpresa, di non aver sentito o visto la showgirl dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. Da ieri pomeriggio, però, qualcosa è cambiato ed è proprio Biagio a raccontarlo a Mattino 5. “Ieri, dopo Pomeriggio 5, mi è arrivato un messaggio di Miriana su Whatsapp e mi ha scritto ‘Questo è il mio numero’.” ha dichiarato a Federica Panicucci.

Miriana Trevisan, profezia sulla Terza guerra mondiale turba/ Il web: "Toccatevi"

Ha quindi rivelato di averla chiamata: “Io allora ha subito preso la situazione in mano e le ho telefonato, anche per sapere come stava, e mi ha detto che stava con amici, parenti, una cosa che mi ha fatto piacere.” Una telefonata insomma cordiale, se non fosse per alcuni aspetti che Biagio ha poi continuato a raccontare in studio.

Pago "Miriana per noi hai vinto tu, non il GF Vip ma la vita"/ Le dedica romantica

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan si sono lasciati? Lui: “Mi sento utilizzato”

Biagio D’Anelli ha rivelato di essere rimasto infastidito da un particolare fatto raccontato da Miriana al telefono: “Mi ha poi detto che stava scegliendo dei vestiti perché sarebbe salita a Milano per girare dei programmi e che era impegnata, allora le ho detto che mi sarei almeno aspettato che mi dicesse ‘Prendiamoci un caffè'”. Biagio, inoltre, ha ammesso che aveva già carpito dei segnali prima che uscisse: “Anch’io l’ho notata un po’ freddina, perché seguendo il Grande Fratello, ho visto che la mattina dell’eliminazione Miriana ha detto a Barù di avere dei dubbi in amore e questa cosa mi ha colpito.”

Miriana Trevisan 'scarica' Biagio dopo il GF Vip/ "Non ci siamo visti, né telefonati"

Messo alle strette e attaccato in studio su più fronti, Biagio ha infine dichiarato di essere molto amareggiato con la Trevisan: “Io mi sento più utilizzato che scaricato, perché io una storia volevo crearla fuori. Io ero propenso a costruire, non a distruggere!” E ha concluso: “Io l’ho sempre difesa, ora si facesse difendere da quegli amici che le hanno parlato male di me, basta!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA