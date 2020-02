Miriana Trevisan Vs Pago e Serena Enardu?/ “Non entrerò nella casa” (Grande Fratello Vip)

MIRIANA TREVISAN CONTRO PAGO PER COLPA DI SERENA ENARDU?

Il precario equilibrio tra Pago e la sua famiglia, almeno quella che ha creato con Miriana Trevisan, sembra sia venuto a mancare. Nei giorni scorsi la bella ex valletta di Mike Bongiorno era entrata in casa al Grande Fratello Vip 2020 mostrandosi solidale con il suo ex marito e spingendolo a reagire all’interno del reality. Il loro incontro era finito sulla bocca di tutti per via della sobrietà e dei bei sentimenti mostrati ma, a quanto pare, qualcosa si è rotto. In tempi non sospetti la stessa Miriana Trevisan aveva chiesto a Pago di ritagliarsi il tempo di cui aveva bisogno e poi di tornare da Serena Enardu se davvero era quello che voleva e se davvero l’amava e poi? Proprio con l’arrivo di Serena in casa tutto è cambiato anche se non si capisce bene se il problema sia legato alla famosa capanna che ha visto i due protagonisti o al completo annullamento di Pago all’arrivo della sua fidanzata e forse non più ex. Fatto sta che nei giorni scorsi Miriana Trevisan aveva fatto sapere: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io”.

MIRIANA TREVISAN RINUNCIA ALL’INCONTRO CON PAGO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

In un primo momento si era parlato dell’ingresso di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proprio per un confronto con Pago o, ancora peggio, con Serena Enardu, ma a quanto pare la bella morettina si è tirata indietro al grido di “Respect”. Miriana Trevisan ha annunciato che questa sera non sarà nella casa e non incontrerà Pago per parlargli della delusione provata dal figlio Nicola nel vedere suo padre di nuovo all’ombra di Serena Enardu e sui social ha scritto: “Carissimi ,non entrerò nella casa del #gfvip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa . Respect…”. Sono in molti quelli che hanno apprezzato la sua decisione, anche se non si capisce bene se sia sua o meno, e che l’hanno invitata a farsi da parte per la felicità di Pago e per non cadere in teatrini televisivi poco interessanti. Perché Miriana ha deciso di fare dietrofront? E’ davvero per via del rispetto che ha menzionato o solo perché in casa potrebbe entrare Pedro, fratello di Pago?

