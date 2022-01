Miriana Trevisan Vs Soleil “Mi ha denigrata”/ “Vuole fare lezione a Lulù, e lei?”

Continuano nella Casa del Grande Fratello Vip gli scontri tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Le due concorrenti continuano ad essere grandi rivali in questa edizione e lo confermano le continue nomination che si scambiano durante le varie dirette. Soleil, d’altronde, da mesi continua a nominare soltanto Miriana, parlando di coerenza e avendo per la Trevisan sempre parole piuttosto spinose.

È quanto è accaduto anche nella diretta di ieri in stanza led, una scena che la Trevisan ha poi commentato con Jessica Selassiè subito dopo la puntata. “Mi ha denigrata come persona… Personalmente, è stata lei… E fa lezione di educazione a Lulù lei?” ha commentato Miriana in salone ad una Jessica che è parsa essere d’accordo con l’amica.

La stessa Miriana Trevisan ha gioito del fatto che al televoto Soleil Sorge non sia risultata la preferita. Una conseguenza, a suo dire, della sua forte vicinanza a Katia Ricciarelli: “Quello che è successo è un segnale pazzesco – ha dichiarato Miriana, come riporta Biccy – Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto.”, ha ricordato. “Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta.” ha tuonato Miriana.

