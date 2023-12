Mirko Brunetti choc: “Con Greta abbiamo avuto paura fosse incinta”/ “L’avremmo tenuto, ma non era previsto”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti “smonta” il retroscena della gravidanza con Greta Rossetti

Il “Triangolo dei Bermuda”, per citare Alfonso Signorini, è il tema centrale anche della 26a puntata del Grande Fratello 2023. Ancora protagonista Mirko Brunetti, nonostante l’eliminazione della scorsa puntata che ha colto di sorpresa buona parte degli appassionati. Con lui coinvolte chiaramente anche Perla Vatiero e Greta Rossetti tra confronti, retroscena e più di una stoccata.

Dopo una prima parte ad inizio serata, il “triangolo” si è riproposto in versione ‘faccia a faccia’ poco più tardi tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due si sono confrontati, per l’ennesima volta, sulla realtà dei loro sentimenti che ormai sembrano lontani da quelli di un tempo e decisamente irrecuperabili. Ancora in sospeso il discorso con Greta Rossetti ma, prima di andare via, il concorrente ha voluto fare una doverosa sottolineatura su quanto emerso nelle scorse settimane rispetto ad un presunta gravidanza in programma.

Greta Rossetti chiarisce l’equivoco sulla gravidanza: “Non l’ho mai detto…”

“Sono venuto a conoscenza del fatto che Greta ha detto che avremmo voluto un figlio, non è assolutamente così. A parte che è una cosa molto importante, non abbiamo mai voluto avere un figlio”. Queste le parole di Mirko Brunetti, particolarmente indispettito rispetto a quanto avrebbe rivelato Greta Rossetti. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha poi spiegato ulteriormente: “C’è stato un momento in cui abbiamo avuto la paura che fosse successo, sai; in un attimo di passione…Io mi sarei preso comunque le mie responsabilità perché i miei genitori hanno avuto mio fratello a 17 anni; da qui però a dire che volevamo un figlio è tutta altra cosa”.

Chiaramente la doverosa precisazione di Mirko Brunetti è stata ascoltata anche dalla diretta interessata, ovvero Greta Rossetti. Quest’ultima ha voluto chiarire le sue stesse parole smentendo in maniera categorica quanto mal interpretato dall’ex concorrente. “Io non ho mai detto una cosa del genere, ho detto che avevamo progetti futuri importanti. Io ho detto che cercavo un figlio con il mio ex, non con Mirko…”. Dunque, l’ex tentatrice ha smorzato la tensione e pare che Brunetti, prima di andare via, abbia abbozzato un cenno di intesa comprendendo l’equivoco.











