Mirko Brunetti dal Grande Fratello 2023 a Uomini e donne?/ “Lo farei solo come tronista”

Mirko Brunetti chiude con Perla Vatiero: “Il male che ci siamo fatti pesa“

Protagonista del triangolo amoroso con Greta Rossetti e Perla Vatiero al Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. L’ex concorrente è tornato a parlare delle dinamiche sentimentali che hanno animato la sua avventura nel reality, sottolineando il dispiacere per come sono andate le cose con la Rossetti: “Mi stavo facendo conoscere per quello che sono e credevo molto nella relazione con Greta, perché fra di noi c’era una magia forte e avevo voglia di vivermela. Poi c’è stato il confronto fra lei e Angelica e non mi è piaciuto come si è posta“.

Nel corso del reality Mirko ha convissuto per un breve periodo anche con l’ex fidanzata Perla. Sebbene i fan dei “Perletti” abbiano creduto in un ritorno di fiamma, alla fine i due hanno deciso che era meglio spegnere ogni speranza: “Con lei nella Casa ho cominciato a rivivere le sensazioni della convivenza, mi ha portato indietro nel tempo ed è palese l’affetto e la complicità che ci legano. I rimpianti sono tanti, ma il male che ci siamo fatti pesa“.

Mirko Brunetti a Uomini e donne? “Lo farei solo come tronista“

Mirko Brunetti è dunque convinto che, al momento, l’unica soluzione è focalizzarsi su se stesso ed esclude un riavvicinamento alla Rossetti: “Con Greta sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”“.

Con entrambe, dunque, la relazione è ufficialmente giunta al termine: “Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee su entrambe, sono due persone con cui ho provato tanto, non mi sono indifferenti“. Ma come si svilupperà la sua carriera dopo la partecipazione al Grande Fratello 2023? Brunetti, all’ipotesi di un suo approdo alla corte di Maria De Filippi a Uomini e donne, ammette: “Lo farei, sono sincero, magari non subito. Ma lo farei solo come tronista, non come corteggiatore“.

