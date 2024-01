Mirko Brunetti geloso di Perla e Giuseppe?/ Ritorno e confronto al Grande Fratello: l’accusa a Garibaldi

Mirko Brunetti, nuove accuse a Giuseppe Garibaldi: faccia a faccia definitivo al Grande Fratello 2023

Nonostante abbia lasciato la Casa del Grande Fratello 2023 da settimane ormai, il fantasma di Mirko Brunetti continua ad aleggiare nella Casa di Cinecittà. Il motivo è non solo la presenza di Perla Vatiero, ma soprattutto il rapporto che si sta sempre più fortificando tra lei e Giuseppe Garibaldi. Mirko ha in più occasioni messo in allerta la sua ex fidanzata dal bidello calabrese, che a suo dire non sarebbe ciò che lui fa credere di voler essere. “È un giocatore” è stata l’accusa lanciata da Mirko a Giuseppe.

Ma non è tutto: Brunetti si è schierato apertamente dalla parte di Beatrice Luzzi, appoggiando le sue accuse a a Giuseppe. L’attrice, dopo aver avuto un flirt con lui, ha rivelato di aver capito che è in realtà uno stratega e non così ingenuo come vuol far apparire.

Mirko Brunetti geloso di Perla Vatiero e gli abbracci con Giuseppe?

Fatto sta che Perla non crede alle accuse di Beatrice Luzzi nei confronti di Giuseppe, né più di tanto a quelle del suo ex Mirko. Ha infatti continuato a frequentarlo e ad avere nei suoi riguardi atteggiamenti affettuosi, gli stessi che pare abbiano dato fastidio a Mirko. Motivo per il quale molti hanno ipotizzato che questo attacco a Giuseppe sia più dovuto ad una gelosia provata nei confronti alla sua ex e ai loro frequenti abbracci che alla presunta strategia di Garibaldi.

Ciò che è certo è che Mirko , nella diretta del Grande Fratello del 15 gennaio 2023, farà il suo ritorno nella Casa per avere un confronto definitivo, un faccia a faccia, con Giuseppe Garibaldi. Cosa ne verrà fuori? E quale sarà la reazione di Perla Vatiero? Si chiererà ancora dalla parte di Giuseppe o darà ragione al suo ex?











