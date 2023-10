Mirko Brunetti innamorato di Perla o Greta?/ Tra passato e presente, il concorrente del Grande Fratello 2023…

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

Al Grande Fratello 2023 tiene banco la situazione sentimentale di Mirko Brunetti, l’ex volto di Temptation Island diventato ora concorrente nel reality di Alfonso Signorini. L’ultimo periodo è stato carico di emozioni per lui, dall‘incontro con Greta Rossetti nella Casa, dopo la crisi che rischia di minare il loro rapporto, sino alla lettera di recente ricevuta da Perla Vatiero, dalle parole dolcissime e a tratti inaspettate. Proprio la missiva fatta recapitare a Cinecittà dalla sua ex fidanzata ha sciolto il cuore dei fan, convinti che in realtà Perla sia ancora innamorata di lui.

La reazione di Mirko alla lettera è stata di grande emozione, sottolineando come la loro lunga relazione rimarrà sempre nel suo cuore. Tuttavia, al momento, la sua intenzione è quella di lasciarsi alle spalle una storia d’amore che, nonostante la longevità e l’importanza che ha rivestito per entrambi i protagonisti, rischiava soltanto di precipitare ancor più a fondo: “Stare 5 anni insieme non significa che bisogna portare avanti le cose per abitudine, e noi ci stavamo solo facendo del male a vicenda, era diventata una relazione tossica“.

Mirko Brunetti innamorato di Greta Rossetti, ma la crisi…

Se da un lato Mirko Brunetti ha intenzione di chiudere con il passato, dall’altro è pronto a viversi un presente che, tuttavia, è ancora avvolto dalle nubi. Il concorrente del Grande Fratello 2023 ha infatti più volte ribadito di essere innamorato di Greta Rossetti, conosciuta a Temptation Island e con la quale ha instaurato un rapporto di grande affetto e complicità. Tuttavia i recenti dissidi nella coppia, dovuti ad un messaggio da lui cancellato e che ha destato i sospetti di lei, rischia ora di rovinare tutto.

I sentimenti non sono messi in discussione, poiché Brunetti ha più volte ribadito di essere ora innamorato di Greta. Tuttavia questa fase di stallo preoccupa entrambi: arriverà un chiarimento definitivo al termine del reality?

