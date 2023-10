Mirko Brunetti: “Non credo che Greta abbia un altro ma sono confuso”/ “Perla? Capitolo chiuso!”

Mirko Brunetti confuso sul rapporto con Greta Rossetti al Grande Fratello 2023: “Non c’è chiarezza”

Mirko Brunetti è nella Casa del Grande Fratello 2023 da pochissimi giorni ma ha già ampiamente parlato del suo rapporto con l’ex Perla Vatiero e col l’ultima fiamma Greta Rossetti. Del rapporto in crisi con quest’ultima, durante una chiacchierata con Jill Cooper, ha detto: “Se sa che sono al Grande Fratello? No, lei ha accesso la tv e ha visto che sto qui. Dal mio punto di vista il muro che ha messo è eccessivo. E dico che ha esagerato perché le ho dimostrato in molte occasioni quanto ci tenevo. A costo di prendermi gli insulti dalla gente ho fatto di tutto. Non mi interessa degli attacchi.”

GRANDE FRATELLO 2023, 12A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Beatrice Luzzi in nomination

Parole che Signorini ripropone nella diretta del 19 ottobre per affrontare con lui l’argomento. “Credi che Greta abbia un altro?” chiede il conduttore, “Mi auguro di no. – replica Mirko – Ho un punto interrogativo così grande perché non mi è chiara la situazione, non c’è chiarezza.”

Beatrice Luzzi distrugge Angelica al Grande Fratello: "Gatta morta, la più falsa"/ Lei piange, Jill sbotta!

Mirko Brunetti: “Perla Vatiero? È un capitolo chiuso, nessuna emozione”

Quando Signorini gli crede poi dei sentimenti per la sua ex, Mirko chiarisce: “Perla? È un capitolo chiuso, vederla non mi crea emozione, perché quelle emozioni le ho provate con Greta. Se provassi qualcosa per Perla non mi sarei innamorato di Greta.” Parole che lasciano di stucco Mughini, che commenta: “In questo genere di cose il lutto solitamente lo si porta per molto tempo. La rottura sentimentale spesso impegna più energie di quanto il rapporto è durato. È strano che lui dica così”.

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Garibaldi critica Beatrice Luzzi, è rottura al Grande Fratello 2023?/ "Non misura bene le parole e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA