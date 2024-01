Mirko Brunetti “rientra” nella casa del Grande Fratello 2023?/ Possibile nuovo ruolo per l’ex concorrente

Possibile nuovo ruolo per Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023: la richiesta dei fan può diventare realtà

Mirko Brunetti torna nella casa del Grande Fratello 2023? Non proprio, ma è invece probabile che l’ex concorrente possa essere coinvolto direttamente in studio come ospite fisso. Già diverse volte, infatti, Mirko Brunetti ha partecipato alle dinamiche del reality da concorrente eliminato, tornando nella casa per confrontarsi con le sue ex e anche da studio non si è mai tirato indietro dall’esprimere la sua opinione. Basti pensare allo scontro a distanza con Giuseppe Garibaldi, accusato da Mirko di essere diventato “un bravo giocatore”, pronto ad approfittare di Perla Vatiero.

Dunque Mirko Brunetti, nonostante l’eliminazione, è sempre molto vicino a ciò che succede tra le mura di Cinecittà. E i suoi supporter ora hanno un desiderio: vedere Mirko ospite. “No Mirko, no GF #MirkOspite”, hanno scritto in un messaggio gli estimatori dell’ex gieffino, chiedendo agli autori di riammettere Mirko nel gioco.

Mirko Brunetti verso il ritorno al Grande Fratello 2023? L’ex concorrente potrebbe rientrare nella casa per una settimana

Uno scenario che potrebbe avverarsi molto presto, come riferisce MondoTV24. Il sito menzionato ha infatti anticipato che Mirko farà ritorno dai suoi compagni in qualità di guest. “Possiamo segnalarvi il rientro di Mirko in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024”, si legge. Se tutto fosse confermato, quindi, Mirko Brunetti lunedì tornerà nella Casa del Grande Fratello e ci starà per un’intera settimana.

Un’occasione per animare le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello 2023 e, magari, chiarire alcune incomprensioni con alcuni concorrenti. L’ultimo scontro con Giuseppe, ad esempio, merita di essere approfondito e se Mirko dovesse effettivamente rientrare, siamo certi che i due regaleranno molti spunti di discussione agli appassionati del reality. Dopodiché il buon Brunetti potrà tornare a dire la sua in studio… .

