Mirko Brunetti risponde alle accuse di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Esagerato parlare di bugie…”

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti entra nella Casa “da single”

L’11a puntata del Grande Fratello 2023 è stata caratterizzata da emozioni contrastanti; tristezza e ilarità hanno diviso il pubblico ma ad attirare l’attenzione sono stati soprattutto i nuovi ingressi nella Casa. Dopo Jill Cooper è stata la volta di Mirko Brunetti, reduce dall’esperienza a Temptation Island. Il giovane è stato presentato da Alfonso Signorini con un excursus del percorso nel reality tra la rottura con Perla Vatiero e l’amore per Greta Rossetti.

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, il crollo dopo lo scontro/ L'attore: "Sto male", lei: "Perdonatemi…"

Dopo una clip che ha racchiuso i tratti salienti del suo recente passato sentimentale, Alfonso Signorini non poteva non incalzare Mirko Brunetti sulle ultime vicissitudini particolarmente chiacchierate. Nonostante un rapporto che sembrava poter decollare, il giovane pare essersi lasciato anche con Greta Rossetti conosciuta proprio a Temptation Island 2023. Il conduttore prende spunto dalle ultime dichiarazioni dell’ex tentatrice che ha accusato Mirko Brunetti di averlo riempito di bugie.

GRANDE FRATELLO 2023, 11A PUNTATA/ Concorrenti, diretta: Grecia, Rosy, Valentina e Samira in nomination

Mirko Brunetti replica alle parole di Greta Rossetti: “E’ successo tutto per un messaggio…”

Mirko Brunetti, prima di entrare nel merito dei recenti dissidi, ha spiegato cosa lo ha spinto tra le braccia di Greta Rossetti. “Con Greta è stata una connessione mentale, è nato tutto gradualmente; ci ritroviamo in ogni pensiero e in ogni cosa. Ci siamo fatti un tatuaggio uguale? Si, ci siamo scritti nei tuoi occhi la mia cura…”. Archiviati i sentimentalismo, arriva però il momento di argomentare sulla presunta rottura.

“Se ci siamo lasciati? Diciamo che siamo entrati in una pausa abbastanza grave“. Inizia così Mirko Brunetti incalzato da Alfonso Signorini sul rapporto con Greta Rossetti. Il giovane poi approfondisce: “L’ho riempita di bugie? E’ esagerato: un paio di mesi fa cancellai un messaggio, che lei poi ha letto, che era rivolto a Perla. Riguardava il lavoro, l’ho cancellato solo per non farla pensare a male ma è andata peggio. Sì, attualmente sono single; se voglio vivere la cosa con leggerezza? Certo”. Nelle prossime puntate del Grande Fratello 2023 potremmo dunque osservare l’evoluzione del rapporto, soprattutto date le tante “tentazioni” presenti nella casa.

Alex Schwazer piange al Grande Fratello 2023 per il figlio Noah/ Sorpresa in diretta, lui: "Voglio uscire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA