Mirko e Greta, scoppia la polemica dopo Temptation Island/ Video in auto, poi le scuse: “Abbiamo sbagliato”

Si è concluso in modo inaspettato il percorso di Mirko e Perla a Temptation Island 2023. I due, dopo essersi detti addio, hanno deciso di intraprendere una conoscenza al di fuori con i tentatori ai quali si sono avvicinati durante il percorso nel rispettivo villaggio. Oggi Mirko è dunque fidanzato con Greta Rossetti, una relazione nuovissima ma che sta facendo passi in avanti importanti.

I due hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia, poi Mirko ha conosciuto la famiglia di Greta e oggi trascorrono le vacanze estive insieme. Nelle ultime ore la nuova coppia è però finita nel mirino delle critiche a causa di un video pubblicato su Instagram. In questo Mirko e Greta sono in auto: lui è alla guida mentre lei riprende tutto, poi si baciano e coccolano mentre lui guida l’auto.

Mirko e Greta, arrivano le scuse della coppia dopo il video in auto

Inutile dire che queste immagini sono apparse a tantissimi pericolose, motivo per il quale è poi scoppiata una vera e propria polemica. Accortisi dell’errore, Mirko e Greta hanno dunque deciso di fare un nuovo video per scusarsi del loro errore e della pericolosità del loro gesto. Queste le parole della coppia: “Sono due ore che volevamo fare questa storia, ma eravamo bloccati nel traffico. – ha esordito l’ex fidanzato di Perla prima di scusarsi – Quando si guida il cellulare non si usa, anzi scusate per il video che abbiamo postato, è pericoloso. Vi vogliamo bene e ringraziamo tutti per i messaggi che ci stanno arrivando”.

