“Mirko è stato davvero eliminato dal GF?” Perla incredula/ Crede sia uno scherzo: ”E’ nel Tugurio”

Perla suppone che Mirko non sia stato davvero eliminato: ecco cosa è successo

Nella serata di ieri, con sorpresa e incredulità da parte degli inquilini, Mirko Brunetti è stato eliminato dal Grande Fratello. Tra il concorrente e Anita, il pubblico ha dunque deciso di premiare la gieffina e mandare via il protagonista di Temptation Island. Ma come ha preso la notizia Perla Vatiero?

Se da un lato Greta aveva previsto il risultato del televoto, spiegando che il pubblico si fosse scocciato dell’indecisione di Mirko, dall’altra Vatiero è convinta sia tutto uno scherzo organizzato da Alfonso Signorini. Dopo la puntata, infatti, Perla ha continuato a pensare che Brunetti si stesse nascondendo nel Tugurio e che, in realtà, non sia stato davvero eliminato. Anche una parte del web crede sia strano che Mirko non sia stato accolto subito in studio come tutti gli eliminati. Sarà davvero così? Non rimane che attendere lunedì sera per saperne di più.

Dopo l’uscita di Mirko, Greta Rossetti ha fatto delle rivelazioni piuttosto scioccanti a Perla Vatiero. Come riporta Biccy, l’ex tentatrice ha svelato come Brunetti avesse in mente passi molto importanti dopo solo pochi mesi di relazione: “Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose. Se te le dicessi adesso tu diresti ‘ma non è mica normale’. Poi ti dirò tutto, adesso bisogna tutelarlo un minimo. Cose sue nei miei confronti. Cose che io farei dopo almeno 10 anni di relazione. Quindi anche quando litigavamo dopo la visione delle puntate, lo vedevo, lui cambiava, parlavamo fino alle 5 del mattino. E io gli dicevo sempre ‘devi tornare con Perla, te lo dice con calma torna da lei’.

E ancora: “Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi. Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c’è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita”.











