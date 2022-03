Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione 2022/ Guenda Goria preoccupata “Sono gelosa”

Manca poco all’inizio della nuova edizione de La pupa e il secchione Show, in partenza domani 15 marzo su Italia 1. In diretta a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso regala al pubblico nuove anticipazioni su ciò che accadrà nella prima puntata, a partire dalla conferma di un altro concorrente di cui tanto si è vociferato in questi giorni: Mirko Gancitano. Il fidanzato di Guenda Goria è dunque uno dei secchioni di questa edizione, motivo che rende sin da subito la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria un po’ preoccupata. Il motivo? La gelosia.

“Sono molto gelosa di lui, da pazzi! – ha ammesso Guenda in collegamento con Pomeriggio 5, ricordando poi che – Ci siamo fatti una promessa di matrimonio a Santo Domingo, bellissima, romanticissima. Lui è un ragazzo straordinario, io sono molto innamorata e lo auguro a tutte le donne.”

A La Pupa e il Secchione Show 2022 Mirko Gancitano incontrerà Vera Miales, compagna del suocero Amedeo Goria e con la quale Guenda ha avuto più di qualche dissapore. In merito a questo incontro tra il fidanzato e Vera, Guenda ha dichiarato: “Io credo che Mirko non abbia niente contro Vera se non che lei in alcuni momenti mi abbia fatto soffrire. Credo però che la convivenza potrebbe essere un po’ imbarazzante”.

