Mirko Gancitano, chi è il futuro marito di Guenda Goria/ “Riproverò ad avere un figlio”

Mirko Gancitano chi è: biografia, carriera e vita privata

Mirko Gancitano è un videomaker noto alle cronache rosa per avere una relazione con Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Nato l’11 settembre 1991 a Mazara del Vallo, si trasferisce a Milano dopo aver conseguito il diploma. Qui vive e studia all’università IULM Televisione e Cross Media, e lavora nel video-editing.

Mirko Gancitano è anche conosciuto come attore, ha debuttato nel 2020 nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Ha partecipato anche a La prova del cuoco e a La Pupa e il Secchione Show. Nella sua vita privata è fidanzato con Guenda Goria. I due si sono conosciuti nel 2021 a Sharm el Sheik e non si sono più lasciati; in un’intervista a Novella 2000 l’ex gieffina dichiarava: “Ci conosciamo da meno di un anno, sicuramente è poco tempo, ma abbiamo tanta voglia di costruire. Siamo nell’età giusta per pensare di costruire un futuro insieme. Sono pochi mesi ma molto intensi e di grande qualità, perché da quando ci siamo conosciuti praticamente passiamo insieme tutto il tempo e condividiamo tutto. Abbiamo condiviso tanti viaggi, tante emozioni, anche due operazioni diverse. Il matrimonio è una idea di Mirko. Però è anche frutto di una voglia comune di famiglia. Com’è stata la proposta? In grande semplicità. Dopo una giornata e una serata insieme, siamo tornati a casa e lui si è inginocchiato alla vecchia maniera in modo molto romantico, chiedendomi se volessi essere sua moglie”.

Guenda Goria ha affrontato mesi fa una gravidanza extrauterina per cui ha rischiato la vita: “Mi hanno tolto una tuba, avevo dolori indescrivibile”. Dopo il ricovero in ospedale, l’ex gieffina svela ai microfoni di Nuovo Tv: “Ho reagito con forza di fronte a quello che mi è capitato. Un po’ per carattere e un po’ perchè guardare avanti fa parte dell’indole femminile. Ho visto la morte in faccia, quindi oggi il fatto di potermi alzare dal letto la mattina accanto all’uomo che amo mi sembra un miracolo”.

Mirko Giacinto e Guenda Goria stanno tentando di avere un bambino, nonostante le difficoltà: “Mi è stato consigliato di aspettare per via della terapia farmacologica che seguo. Quindi per il momento dobbiamo sospendere i lavori, ma l’idea di riprovarci c’è. Quando sarà il momento mi farò seguire fin dall’inizio vista la mia condizione fisica particolare“. La coppia sta, dunque, provando ad avere un bambino e, nonostante abbiano rinviato il matrimonio, sono più uniti che mai: “Abbiamo rimandato le nozze perchè sono ancora stanca e voglio affrontare i preparativi e la cerimonia con le giuste forze. Però il progetto del matrimonio è sempre in piedi”.











