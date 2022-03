Mirko Gancitano piange per Guenda Goria/ “Mila non deve sporcare la nostra storia”

Mirko Gancitano in lacrime a La Pupa e il Secchione show 2022. Il secchione crolla in villa a causa di quanto sta accadendo con Mila Suarez, la sua pupa. Mirko, in particolare, teme che la sua fidanzata Guenda Goria possa pensar male e credere a quanto dice Mila in merito al loro avvicinamento sia vero. La Suarez parla infatti di feeling e di mani che si tengono a letto. Lui, in confessionale, piange e spera che Guenda non pensi che tutto questo sia vero: “Non vorrei che Guenda pensi che io possa avere davvero qualcosa con Mila. Non voglio assolutamente che sembri questa cosa. Ci sono cose belle che non devono essere sporcate. Mila per avere un ruolo da protagonista, le sta provando tutte!” sbotta lui.

Guenda Goria Vs Vera Miales: "Tante offese imbarazzanti"/ "Però aperta al dialogo"

Mirko Gancitano in lacrime per Guenda: scontro con Mila “Prenditi le tue responsabilità”

Mila, però, è di ben altro avviso: “Le persone quando fanno una cosa devono prendersi le loro responsabilità, o nel bene o nel male. – tuona contro Mirko in confessionale, per poi aggiungere – Poi quando fanno i finti e passano per i santi che non sono, a me dà fastidio! Io odio le lacrime di coccodrillo: la gente se fa una cosa deve prendersi le responsabilità!” Guenda, però, non crede alle supposizioni di Mila e abbraccia con amore Mirko quando lo ritrova in studio.

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria 'minaccia' Mila: "lascia stare Mirko"/ Scenata di gelosia in direttaGuenda Goria/ Scontro con Mila Suarez e Vera Miales: tra gelosia e resa dei conti a La Pupa e il Secchione

© RIPRODUZIONE RISERVATA