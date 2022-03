Mirko Gancitano Vs Vera Miales/ “Gravidanza isterica? Voleva solo andare al GF Vip”

Inevitabile il confronto-scontro tra Vera Miales e Mirko Gancitano nel corso della prima puntata de La pupa e il secchione show 2022. Barbara D’Urso chiede al fidanzato di Guenda Goria un’opinione sulla ‘suocera’ e sulle accuse lanciate proprio alla sua fidanzata. “Vera, come Mila (Suarez, ndr), sono due persone che sembra che non riescono a brillare di luce propria. – tuona Mirko -Si fanno pubblicità tramite i giornali ma non riescono a parlare di loro.”

Chi è Mirko Gancitano concorrente a La Pupa e il secchione Show 2022?/ Il fidanzato di Guenda Goria...

Tiene poi a precisare un altro dettaglio importante: “Ho letto, tra le altre cose, che Vera ha dichiarato che la famiglia di Guenda, Maria Teresa e Guenda stessa, non la accettano perché lei è straniera che è una cosa completamente folle dal momento in cui la nonna di Maria Teresa è rumena, molti suo amici sono stranieri, io e Guenda giriamo il mondo per raccontare i popoli…”

Guenda Goria e Mirko Gancitano "Alex Belli in casa per Delia"/ "Vuole riconquistarla"

Mirko Gancitano tuona contro Vera Miales: “Non vedeva l’ora di andare al GF”

La risposta di Vera Miales non tarda ad arrivare: “La mia era una domanda perché i dubbi sono tanti ma non ci sono le risposte perché io non ho fatto nulla contro Guenda, le ho provate tutte per aprire una porta ma non ci sono riuscita”. Mirko, d’altronde, ammette che convivere nella stessa villa non sarà facile: “Una persona che fa star male una che io amo un po’ di imbarazzo lo crea.” Infine Gancitano commenta la sua uscita al Grande Fratello Vip durante la permanenza del fidanzato Amedeo Goria: “Più che gravidanza isterica era isterica e basta perché non vedeva l’ora di andare al Grande Fratello”.

LEGGI ANCHE:

Mirko Gancitano "Alex Belli e Delia Duran coppia aperta"/ "Rapporto mai tradizionale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA