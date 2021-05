Miryea, crisi di pianto all’Isola: “Ho troppa fame”/ Dramma per la prova ricompensa

Prove sempre più cattive all’Isola dei Famosi 2021. Nel corso della diciassettesima puntata, Ilary Blasi annuncia una prova ricompensa con ben 5 portate in premio. I naufraghi sono entusiasti ma non sanno che dietro questo annuncio si cela un tranello: non solo il leader, quindi Ignazio, deve decidere a chi dare quale delle 5 portate, ma i piatti in questione non sono tutti così invitanti e abbondanti. Si parte con una pasta al pesto e con una cotoletta alla milanese, i piatti migliori, pio c’è un’insalata, un piccolo dolce al cucchiaio e un caffè amaro. Ignazio dona la pasta all’amico Andrea Cerioli e la cotoletta a Valentina Persia. Viste le due assegnazioni, Miryea scoppia in lacrime. Ilary Blasi nota la crisi della naufraga e ne chiede motivazione: “Ho troppa fame, sto male, non ce la faccio più!” annuncia lei. Alla fine Ignazio le assegna il dolce, lei sembra calmarsi ma poco dopo continua a piangere e lascia la palapa per calmarsi. “Ha avuto degli attacchi di panico”, svela Rosaria Cannavò in diretta, allarmando in presenti. A tranquillizzare tutti è però proprio Miryea che rientra in palapa, dopo essersi calmata, mostrando nuovamente il suo sorriso.

Miryea Stabile choc "Dicevano che scop*vo con i professori per..."/ Lo sfogo sul bullismo subito

