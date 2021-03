Miryea Stabile/ Due di picche ad Awed e nomination in arrivo? (Isola dei Famosi)

Miryea Stabile è già protagonista di un vero e proprio due di picche in diretta nazionale nella sua prima puntata ufficiale dell’Isola dei Famosi 2021. La bella Pupa reduce del successo del programma su Italia1 si è lanciata dall’elicottero ed è sbarcata all’Isola per la gioia dei suoi fan che ne hanno amato i codini (che alcuni hanno ricondotto proprio a Lisa Fusco, con tanto di polemiche) e anche il suo stile (forse un po’ troppo simile a Francesca Cipriani). Polemiche a parte, però, la neo naufraga si è messa già in gioco sull’Isola tanto da conquistare con le sue forme Awed che rischia grosso avvicinandosi al confine stabilito tra Burini e Raffinati e contemplandola. Anche in diretta il bel Simone ha tentato il suo approccio ma beccandosi un due di picche storico che ha fatto sorridere il web che lo ha preso di mira tra meme e video da condividere.

Miryea Stabile, dopo il sue di picche ad Awed rischia la nomination all’Isola dei Famosi 2021?

Ma cos’altro ha fatto Miryea Stabile? Sembra proprio che la bella Pupa non sia ancora entrata nel vivo del gioco anche se durante la prova Immunità lunedì sera ci ha dato dentro ‘rischiando’ di portare alla sua isola la vittoria. Per il momento è riuscita a scansare il guaio nomination ma potrebbe non essere così fortunata questa sera quando L’Isola dei Famosi 2021 tornerà in onda con una nuova puntata e, quindi, nuove nomination. In questi pochi giorni la bionda Pupa riuscirà a farsi valere come concorrente e naufraga oppure no? Al momento l’unica cosa che le interessa è la pesca anche se non ha avuto molto successo, per adesso, ma con l’arrivo di Roberto Ciufoli tutto potrebbe cambiare.

