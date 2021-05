Miryea Stabile eliminata dall’Isola dei Famosi 2021?/ Gruppo contro e nomination fissa…

Miryea Stabile ancora in nomination: questa volta sarà eliminata o si salverà?

Miryea Stabile eliminata all’Isola dei Famosi 2021? Per la prima volta le donne potrebbero spuntarla questa sera nel programma visto che in nomination ci sono la peperina Pupa che ha saputo mettere zizzania mettendosi contro il gruppo e poi Emanuela Tittocchia impelagata in quella che sembra essere una vera e propria liason con Awed. In mezzo rimane Roberto Ciufoli personaggio poco chiaro di questa edizione. Dopo otto settimane i fan non sono ancora riusciti a inquadrarlo bene perché non riesce ad essere sempre lineare nelle sue cose e questo potrebbe costargli l’eliminazione questa sera, sarà davvero così? In caso contrario, ovvero che l’eliminata fosse Miryea, siamo sicuri che la giovane deciderà, se le verrà concesso vista l’uscita di Ubaldo per problemi di salute, di rimanere sull’Isola imboscatissima insieme a Beatrice Marchetti con la quale aveva stretto un ottimo rapporto.

Dall’altra parte, però, c’è chi sogna che, comunque vadano le cose, sia proprio Miryea Stabile ad andare al confronto con Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi 2021. Chi ha seguito il programma sa bene che le due biondine sono andate allo scontro con Drusilla che ha ricevuto proprio a Miryea il bacio di Giuda prima di andare via perché tradita dalla sua nomination. Intervistata a Casa Chi, Drusilla Gucci ha dichiarato: “Secondo me a volte non si accorge delle situazioni e spara accuse e sentenze senza capirne il peso” ammettendo poi la sua delusione per il famoso bacio di Giuda: “Si è comportata in modo un po’ particolare”. Le dichiarazioni che l’ex naufraga ha fatto fuori dal programma questa sera potrebbero essere al centro della puntata e di un momento dedicato proprio alla Pupa prima della sua possibile uscita.

