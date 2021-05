Miryea Stabile eliminata dall’Isola dei Famosi 2021?/ L’attacco del branco: “Sei falsa!”, ma un fuori onda…

Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021 l’attacco del branco

Miryea Stabile nel mirino del branco all’Isola dei Famosi 2021. Come un fulmine a ciel sereno il ritorno sull’ex Playa Reunion è stato drammatico per la bella Pupa e tutto per via di quello che è successo in diretta quando si ‘è permessa’, a detta del gruppo, di sottolineare il fatto che tutti fossero d’accordo nel nominare Gilles Rocca perché proprio lui glielo ha chiesto. Siamo sicuri che sarà il pubblico l’ultimo a dire la sua sulla sua permanenza sull’Isola ma, intanto, questo è stato il pretesto per il branco per dare di matto. A finire nel mirino è stata proprio la Pupa e mentre un fuori onda mostra Valentina, Angela e Gilles pronti a mettere in atto un piano per salvare in modo strategico e ottenere quello che vogliono, Miryea in diretta ha detto la sua causando il crollo della Melillo. La bella ballerina è tornata sull’Isola è si è sciolta in lacrime perché stanca di quello che viene in detto in diretta e delle accuse di falsità che rivolgono al gruppo gli opinionisti e non solo.

A quel punto Miryea Stabile si avvicina convinta che quelle di Angela siano lacrime di gioia per le lettere ricevute dai loro cari ed è allora che scoppia il caos. La Pupa viene accusata di mentire, di aver detto cattiverie in diretta per colpire Gilles e tutti gli altri per pura strategia e lo stesso pensano Valentina Persia e Angela Melillo che la allontanano. Gilles prega la pupa di non rivolgergli più la parola fino a quando rimarrà sull’isola perché è falsa come nessuno ma lei ribatte a tono confermando il suo punto di vista. Solo in secondo tempo riesce a parlare con Angela, finalmente tranquilla, ma le cose non cambiano e i loro pensieri opposti rimangono. Miryea è convinta che l’accordo vada contro i principi del gioco mentre Angela Melillo dice che non si è trattato di un accordo ma solo la presa di coscienza del fatto che Gilles sia arrivato al limite.

In realtà nel fuori onda si è visto benissimo il gruppo accordarsi tra salvataggi e nomination e Miryea non ha fatto altro che dire la verità. Lo stesso pensa Matteo Diamante che ha abbracciato la Pupa e si è complimentato con lei perché ha messo finalmente al proprio posto il gruppo che da sempre continua a fare il bello e il cattivo tempo sull’isola. Le urla delle liti sono arrivate fino ad Awed e Fariba che sembrano essere solidali con la bella biondina, come finirà adesso all’Isola dei Famosi 2021?

