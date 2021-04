Valentina Persia/ Chiarimento con Awed “ci sei mancato”, sue imitazioni virali

Valentina Persia continua a collezionare meme ed apprezzamenti social dopo ogni puntata dell’Isola dei Famosi, merito tutto della sua simpatia e del suo essere completamente senza filtri. Ha detto la sua quando c’era da farlo con Vera Gemma e lo stesso ha fatto con Daniela Martani ed i problemi legati alla mancanza di cibo ed alla sua scelta di essere vegana. Ha commosso con la sua storia di vita personale ma ha anche dimostrato la sua grande forza fisica e non solo oltre che divertito, come accaduto nell’ultima puntata quando il video delle sue imitazioni con protagonisti proprio i naufraghi dell’edizione hanno fatto divertire il pubblico del reality.

A finire “vittima” della sua innata ironia è stato anche il modello Akash Kumar, ex concorrente dell’Isola e dai più considerato fin troppo permaloso. La reazione del modello però ha spiazzato. Dopo la messa in onda dell’imitazione della Persia in cui veniva ribadita proprio la permalosità di Akash, quest’ultimo ha dimostrato comunque grande intelligenza nel prendere con ironia l’esilarante siparietto della comica tanto da apprezzarlo e successivamente condividerlo nelle sue Instagram Stories. Tra le altre imitazioni che hanno avuto estremo successo anche quelle con protagonisti Vera Gamma, Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Angela Melillo.

VALENTINA PERSIA ED IL CHIARIMENTO CON AWED

Ad avere una grande stima per Valentina Persia è anche la padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi che in una recente intervista a Repubblica ha ammesso: “Ho una passione per Valentina Persia. Sarà che è romana”. Ma come procede la vita sull’Isola? Di recente Valentina ha avuto un confronto con Awed, il giovane youtuber dopo aver appreso sulla sua precedente nomination. Il ragazzo aveva confidato di non aver preso bene quel voto, tanto da essere scoppiato a piangere per venti minuti. Valentina ha ascoltato lo sfogo del ragazzo però ha voluto chiarire definitivamente il motivo della sua passata nomination: “Per me la settimana era stata costellata da un fatto che ha creato nervosismo perché tu ti eri un po’ ancorato obiettivamente molto forte come Vera”. La Persia ha proseguito nel suo ragionamento asserendo: “Il mio voto era contro la persona ma è stato contro un atteggiamento che non ritenevo opportuno”. Poi la comica ha confessato: “Ci sei mancato un casino, tanto tanto”, ribadendo il suo punto di vista sul giovane youtuber.

