Miryea Stabile: “Isola dei Famosi? Le gambe non sono guarite”/ “Ci vorrà un anno…”

Miryea Stabile si lascia andare sui social e svela ai fans come sta dopo l’esperienza vissuta in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. Sono passati diversi mesi da quando è finita l’avventura da naufraga, ma Miryea Stabile non si è ancora ripresa del tutto. Come fa sapere il sito Biccy, infatti, l’ex naufraga ha raccontato ai fans di avere ancora qualche problema alle gambe. Oltre ad aver sofferto la mancanza di cibo, Miryea ha patito molto le punture dei mosquitos i cui segni sarebbero ancora evidenti sulle sue gambe.

“Purtroppo non sono ancora guarite del tutto. Non mi sono ripresa. Ho ancora segni di mosquitos qua e là. Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire. Sarà lunga a quanto pare, purtroppo non pensavo ci sarebbe voluto tutto questo tempo”, ha spiegato la Stabile.

Miryea Stabile, i progetti per il futuro

L’esperienza sull’Isola dei Famosi è stata importante per Miryea Stabile che, in futuro, di fronte alla proposta di partecipare ad altri reality, non direbbe no. “Se dopo L’Isola dei Famosi farei un altro reality? Quando ci sarà l’occasione valuterò, i reality mi piacciono e credo diano la possibilità di far conoscere tutti gli aspetti di una persona”, ha spiegato ai fans sui social.

Nel frattempo, dopo aver partecipato alla Pupa e al secchione e all’Isola dei Famosi, Miryea Stabile continua a lavorare a tanti progetti condividendo sui social foto e riflessioni e ricevendo l’affetto dei fans che la seguono con ammirazione.

