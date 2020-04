Miryea Stabile/ Trionfa per i “belli” nella prova a spasso nel tempo (Ciao Darwin)

Pubblicità

Miryea Stabile è tra i protagonisti della nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica con grandissimo successo e seguito il sabato sera su Canale 5. La giovanissima 21enne di Brescia si è fatta conoscere durante la prova “viaggio nel tempo” quando viene scelta da Madre Natura come rappresentante della categoria dei “belli”. La modella e ballerina si fa immediatamente notare sin dal primo momento, ma soprattutto durante il divertentissimo viaggio nel tempo che condivide con Carlo Romano, il 33enne romano rappresentante del mondo dei “brutti”. Capelli biondo e fisico da urlo, Miryea si fa apprezzare principalmente per il suo aspetto estetico visto che durante la prova sembra non indovinarne una. Lo stesso conduttore Paolo Bonolis, in preda al panico, rivolgendosi alla modella le dice: “mi sa che ho fatto una ca…a”. Miryea non sembra eccellere in materie come italiano e storia al punto da essere protagonista di un vero e proprio scivolone sulla lingua italiana al punto da mettere in imbarazzo la sua stessa categoria. Per fortuna poco dopo la ballerina e modella recupera con la sua simpatia e con la sua eccentricità.

Pubblicità

Miryea Stabile, da Take Me out a Ciao Darwin

La partecipazione di Miryea Stabile a Ciao Darwin 8 nella puntata “belli contro brutti” ancora oggi è tra le più divertenti della passata stagione dello show televisivo condotto da Paolo Bonolis. La modella nonostante durante la prova “viaggio nel tempo” scambia uno gnu per un mammut e commette una serie di errori linguistici riesce a far sorridere tutto il pubblico con la sua grande simpatia. Una non prova per la bellissima modella che subito dopo la partecipazione al programma di Canale 5 è diventata una vera e propria celebrità sui social dove il suo profilo Instagram conta quasi 32mila iscritti. Sulla sua pagina Instagram si descrive come “Modella, ballerina, bionda e crazy” e può vantare già diverse partecipazioni televisive: da “Take Me Out” a “Detto Fatto” passando per “Furore”, “Guess my Age” fino a Ciao Darwin. Inoltre ha lavorato come “ombrellina” per un programma di Formula 1 di Sky Sport e ha partecipato a diversi videoclip musicali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA