Miss Detective/ Su Canale 5 il film con Sandra Bullock

Oggi pomeriggio, giovedì 24 dicembre 2020, alle 16.20 su Canale 5 va in onda la commedia del 2000 “Miss Detective”, diretto da Donald Petrie. Tra i lavori del regista, specializzato in action movie divertenti, ricordiamo “Due irresistibili brontoloni” del 1993 con Jack Lemmon e Walter Matthau, e “Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare” con Whoopy Goldberg ed Eli Wallace. Protagonista del film è Sandra Bullock, l’attrice più pagata al mondo nel 2010 e nel 2011, che nel 2010 ha vinto l’Oscar come Miglior attrice protagonista con il film “The Blind Side”. Tra i film della Bullock ricordiamo “The Net – Intrappolata nella rete”, “Il momento di uccidere”, “Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi” e “La casa sul lago del tempo”. Al suo fianco il grande attore britannico Michael Caine. Tantissimi i film a cui ha preso parte nella sua carriera, ricordiamo: “Gambit – Grande furto al Semiramis”, “Hannah e le sue sorelle”, “Lo squalo 4 – La vendetta”, “Intrigo a San Pietroburgo” e la trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan.

Miss Detective, la trama del film

Gracie Hart (Sandra Bullock) è un’agente FBI. Per il suo comportamento durante una missione, Gracie viene sollevata dal suo incarico. Quando un serial killer annuncia che il suo prossimo bersaglio sarà il Concorso di Miss Stati Uniti, L’FBI decide di infiltrare un agente sotto copertura tra le concorrenti. L’unica che può compiere questa missione è proprio Gracie, che però ha bisogno di un restyling totale. Miss Kathy ( Candice Bergen ), la promotrice del concorso, suggerisce agli agenti di portare la ragazza da Victor (Michael Cain), noto curatore di immagine. Gracie si trasforma e diventa Miss New Jersey. La ragazza riesce a fare amicizia con le ragazze candidate e a salvare il concorso di bellezza…



