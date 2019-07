Miss Italia torna in RAI?/ Il 6 settembre da Jesolo per festeggiare gli ottant’anni

Come ben saprete, con la diramazione ufficiale dei palinsesti di La7, abbiamo visto la “sparizione” improvvisa di Miss Italia. Urbano Cairo in persona, ha voluto fare chiarezza: “Sono numeri molto belli per La 7, dalla metà di settembre alla metà di giugno con il prime time abbiamo raggiunto Italia 1 e superato Rete 4, siamo al quinto posto. Cresciamo del 6% in tutta la giornata. Miss Italia? Non continueremo. Per noi, finisce qui. Va avanti per conto suo”. Dopo questa notizia ufficiale, il web si è spaccato in due parti. Da un lato ci sono quelli che reputano il programma “vecchio”, ricco di stereotipi (“la fame nel mondo”, “la pace nel mondo”, “la più bella del mondo”, etc, etc…) e ormai noioso, mentre dall’altra parte, come il Festival di Sanremo e Lo Zecchino d’Oro, altri lo considerano – ancora – un appuntamento imperdibile. A questo punto, gli interrogativi sono stati molteplici in queste settimane: “Miss Italia finisce davvero qui?”, a quanto pare, si è accesa una nuova speranza…

Miss Italia torna in Rai? L’ipotesi choc

In queste ore, il colpo di scena che potrebbe cambiare tutto: Miss Italia potrebbe tornare su Rai1 il prossimo 6 settembre: “Miss Italia sarebbe sempre più vicina a tornare in onda sulla Rai. Secondo quanto ci risulta, infatti, in queste ore sarebbe stato definito l’accordo che prevederebbe la messa in onda della kermesse di bellezza venerdì 6 settembre 2019 in prima serata su Rai 1” si legge su Blogo. Stamane TVBlog, precisa ancora: “Ai piani altissimi della Rai anche oggi ci sono molte riserve rispetto a riprendere Miss Italia, ma l’occasione della celebrazione degli ottanta anni dalla nascita di questo concorso appare come una “buona” scusa per ospitarlo, ovviamente per una sola stagione, perché gli ottant’anni si festeggiano una sola volta. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità della messa in onda su Rai1 di Miss Italia il 6 settembre da Jesolo, direttamente dalla regione Veneto governata dal leghista Luca Zaia”. Staremo a vedere…

