Miss Merkel: anticipazioni puntata 19 luglio 2024/ La morte del giardiniere della protagonista

Miss Merkel torna in onda oggi con la nuova puntata

Venerdì 19 luglio 2024, in prima serata su Rai 2, alle ore 21.20 circa, andrà in onda il secondo appunto con la serie tv crime del momento, Miss Merkel. In questa nuova puntata vedremo tornare sul piccolo schermo il personaggio interpretato dall’attrice tedesca Katharina Thalbach, in un nuovo e appassionante caso da risolvere. La storia di Miss Merkel, infatti, ruota attorno al personaggio di Angela Merkel, che allontanatasi dal mondo politico, si è trasferita nella tranquilla località dell’Uckermark, in compagnia di suo marito Joachim e dell’immancabile body guard Mike.

Angela, però, non è affatto intenzionata ad abbandonarsi alla routine di una vita monotona, e ben presto si trova coinvolta nella risoluzione dei vari casi presenti puntata dopo puntata. In realtà le indagini dovrebbero essere comandate dal commissario Herr Hannemann, ma l’intuito e l’ingegno di Angela portano la donna a trovare sempre per prima la chiave per svelare i vari colpevoli.

Anticipazioni Miss Merkel: un inquietante caso

Il secondo appuntamento con la serie tv di genere giallo Miss Merkel promette di essere altrettanto avvincente quanto il precedente.

La puntata si intitola “Morte al cimitero” e vedremo la protagonista godere della sua nuova vita lontano dai ritmi frenetici della città. Allo stesso tempo, però, sarà coinvolta nella risoluzione di un nuovo inquietante mistero. Infatti la donna trova il cadavere del suo giardiniere proprio nei pressi del cimitero locale, un luogo estremamente tranquillo e molto importante per gli abitanti del posto, in cui nessuno avrebbe mai potuto immaginare sarebbe stato compiuto un crimine di questo tipo. Le indagini conducono Miss Merkel a porsi qualche domanda sui membri di due famiglie rivali, entrambe operanti nel campo delle pompe funebri. Anche questa volta al suo fianco Angela avrà suo marito, Joachim Sauer (Thorsten Merten), e il suo body guard Mike (Taneshia Abt), continuando a collaborare con la dottoressa Radzinski, ormai pronta ad aiutarla nella risoluzione di qualunque caso.

Questo nuovo appuntamento con la serie tv Miss Merkel, quindi, si prospetta altrettanto emozionante come il primo episodio, e possiamo già intuire dalla poche anticipazioni disponibili, che ancora una volta l’arguzia e l’intelligenza della protagonista permetteranno di trovare il colpevole. A condire questa puntata anche l’humor che contraddistingue i personaggi di questa serie, capitanati dal personaggio interpretato dalla straordinaria Katharina Thalbach. Non ci resta altro da fare che sintonizzarci venerdì 19 luglio alle ore 21.20 per godere di questo nuovo e appassionante appuntamento con Miss Merkel.

Miss Merkel: dove siamo rimasti

Nello scorso episodio di Miss Merkel, il primo della serie, la protagonista aveva dovuto scoprire chi si nascondesse dietro il duplice omicidio del discendente del nobile cavaliere Balduin von Baugenwitz e di sua moglie Alexa. Riuscire a individuare il misterioso colpevole responsabile di questi crimini efferati era stato tutt’altro che facile, ma ancora una volta Miss Merkel aveva dimostrato le sue abilità investigative.











