Miss Portogallo 2023 ad una donna transgender/ La 28enne Marina Machete concorrerà per Miss Universo

Miss Portogallo, il titolo della più bella della nazione portoghese, è stato vinto da una donna transgender. Come riferito dai colleghi del Corriere della Sera, è la prima volta che ciò accade, e tale riconoscimento permetterà alla stessa donna transgender di concorrere per la vittoria finale del titolo di Miss Universo, show che si terrà in quel di El Salvador e a cui parteciperanno tutte le varie miss nazionali, compresa la più bella d’Italia. Marina Machete, questo il nome della 28enne miss portoghese, ha conquistato il titolo a Borba, regione sud orientale di Evora, e subito dopo l’incoronazione, tramite le sue pagine social, ha scritto: “Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo”.

E ancora: “Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti”. Marina ha 28 anni e nella vita fa l’assistente di volo e va ad affiancare Rikkie Kolle, la prima donna transgender che ha vinto il titolo di Miss dei Paesi Bassi lo scorso luglio. Entrambe cercheranno di contendersi il titolo di Miss Universo 2023, cosa che invece non riuscì ad Angela Ponce, miss spagnola nonché la prima donna transgender che partecipò al concorso di bellezza “universale” nel 2018.

MISS PORTOGALLO 2023 AD UNA DONNA TRANSGENDER: I SUOI POST SOCIAL

Prima di partecipare alla serata finale di Miss Portogallo 2023, e quindi di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento di più bella della nazione, Marina Machete aveva scritto sulla sua pagine Instagram quanto fosse orgogliosa della possibilità di partecipare appunto al concorso di bellezza di casa.

In un altro video sempre pubblicato sui social, Miss Portogallo 2023 aveva condiviso alcuni momenti della sua vita, aggiungendo che ciò che le regala un sorriso sono “Le persone intorno a me, e il loro sostegno per poter vivere autenticamente libera, i miei animali domestici, e le esperienze che la mia vita professionale mi ha regalato nel corso degli anni”.

