MITE, sito down: attacco hacker?/ Cingolani “Minaccia esterna sulla rete informatica”

Attacco hacker al sito del Ministero della Transizione ecologica? A lanciare l’allarme è stato proprio il ministro Roberto Cingolani, che era collegato in diretta con Radio 1 quando il sito del Mite è andato in down. “Mentre vi parlo, oltre alla sicurezza energetica, vi dico che abbiamo minacce esterne rilevate sulla rete informatica del Ministero”. Quindi, ha annunciato che in via prudenziale è stato sospeso il funzionamento di tutti i sistemi informatici del Mite. “La sicurezza è il primo parametro da tenere a mente”, ha aggiunto Cingolani.

Stando a quanto riportato dal Corriere, ci sarebbero conferme riguardo il fatto che si sia trattato di un attacco hacker. I disservizi sarebbero iniziati alcuni giorni fa, in corrispondenza con quelli riportati da Sogei, anche se in quel caso si è parlato di un calo di tensione, non di un cyber attacco. Riguardo la responsabilità dell’attacco hacker, il ministro Roberto Cingolani in radio non si è sbilanciato.

“ATTACCO HACKER RUSSO? IMPOSSIBILE DIRLO ORA…”

“Impossibile rispondere in questo momento, ora ci sono le strutture preposte che lavorano, ma in questo momento la sicurezza deve essere obiettivo di tutti gli italiani”, ha spiegato Roberto Cingolani. Peraltro, qualche settimana fa erano finite nel mirino di un ransomware, con conseguenti disservizi, Trenitalia e Ferrovie dello Stato. ItalianTech ha contattato la portavoce del ministro, la quale ha detto di non essere autorizzata a fornire altre informazioni rispetto a quelle indicate dal ministro. “Non ho detto che è un attacco”, ha replicato quando le è stato chiesto se è a conoscenza dell’origine dell’attacco.

Ufficialmente, si parla di “una minaccia esterna”, che può essere un cyber attacco o un’attività di spionaggio. “Se hanno spento i server, puzza di attacco ransomware che hanno dovuto isolare perché gli stava cifrando tutto”, il commento a Repubblica di Fabrizio Baiardi, ordinario di cyber security all’università di Pisa. Alle 19.35 di mercoledì 6 aprile 2022 il sito è ancora offline e il Mite non può ancora comunicare un orario di ripresa dei servizi.











