Mkhitaryan all’Inter?/ Calciomercato, intesa vicina: l’armeno non rinnova con la Roma

Henrikh Mkhitaryan non sarà più un calciatore della Roma. Dopo giorni di trattative e di indiscrezioni, è stata scritta la parola fine: il fantasista armeno, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha rifiutato l’offerta di rinnovo. Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, il giocatore ha comunicato da poco alla dirigenza giallorossa che non accetterà la proposta di Tiago Pinto.

Calciomercato Inter news/ Parisi o Cambiaso per la fascia sinistra! Bremer, Novità!

La Rosea spiega che la Roma ha messo sul piatto un contratto biennale da 4,2 milioni di euro tra base fissa e variabile, a cui aggiungere i bonus di squadra e la possibilità di vedere il contratto rinnovarsi di un altro anno in caso avesse giocato almeno il 50 per cento delle partite. Offerta ritenuta insufficiente da Mkhitaryan, che ha sempre chiesto un biennale da 5 milioni di euro netti. E la strada per il suo futuro è già tracciata…

DIRETTA/ Roma Inter Primavera (risultato finale 1-2): Scudetto ai nerazzurri!

MKHITARYAN VERSO L’INTER

La Roma ha preferito non rilanciare e per Mkhitaryan si prospetta un futuro tinto di nerazzurro. Secondo i principali esperti di calciomercato, l’armeno sarà un nuovo calciatore dell’Inter. I nerazzurri hanno avviato i contatti con il suo entourage già qualche settimane fa e la proposta soddisfa le richieste. A fare la differenza, inoltre, la possibilità di tornare a giocare la Champions League. L’ex Arsenal e Manchester United è stato indicato da Simone Inzaghi come profilo ideale in qualità di alternativa ad Hakan Calhanoglu. L’armeno, infatti, può offrire qualità e quantità al 3-5-2 del tecnico piacentino, nonché un notevole bagaglio d’esperienza. Alla Roma dal 2019, Mkhitaryan nell’ultima stagione ha raccolto 42 presenze, 5 reti e 8 assist tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, fornendo un contributo decisivo per il successo europeo della banda di Josè Mourinho.

LEGGI ANCHE:

Video/ Roma Inter Primavera (1-2) gol e highlights: Scudetto nerazzurro!

© RIPRODUZIONE RISERVATA