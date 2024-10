Video Young Boys Inter che racconta un primo tempo dominato dalla squadra di casa. Per gli italiani poche occasioni per segnare. Si segnalano diversi cross in mezzo dalla fascia presieduta da Dumfries. Gli attacchi migliori della squadra di casa arrivano tutti dai piedi di Hadjam e Monteiro. I due calciatori giocano bene e servono molti grossi in mezzo ai compagni. In particolar modo la cosa più importante capito sulla testa di Lakemy che schiaccia con la fronte verso la porta difesa da Sommer. Young Boys messo meglio in campo nei primi 45 minuti di gioco.

Contropiede sprecato dalla formazione nerazzurra al minuto 70. Dimarco ha recuperato il pallone ma non è riuscito a giocarlo ai compagni. Dentro Lautaro e Zielinski. Molto egoista Monteiro che anziché servire il compagno ha preferito calciare verso la porta. Nel finale l’Inter ottiene in 3 punti con la girata di Thuram sul primo palo sull’invito perfetto di Dimarco, entrato nella seconda frazione al posto di Carlos Augusto per infortunio. Vittoria in extremis per l’Inter di Inzaghi per 0-1.

VIDEO YOUNG BOYS INTER: IL TABELLINO

MARCATORI: 92′ Thuram

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum (86′ Athekame), Lauper, Benito, Hadjam; Lakomy (76′ Elia), Ugrinic; Virginius (59′ Colley), Imeri (59′ Males), Monteiro; Ganvoula (86′ Itten). All.Magnin

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan (61′ Zielinski), C.Augusto (54′ Dimarco); Taremi (76′ Thuram), Arnautovic (61′ Lautaro Martinez). All.Inzaghi

ARBITRO: Oliver (ING)

AMMONITI: Hadjam, Monteiro, Dumfries, Imeri, Males, Dimarco, Inzaghi

