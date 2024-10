DIRETTA YOUNG BOYS INTER: OCCASIONE PER INZAGHI!

Occupiamoci della diretta Young Boys Inter, partita che al Wankdorf di Berna si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre 2024: siamo nella terza giornata di Champions League 2024-2025, e questa trasferta svizzera rappresenta una bella occasione per un’Inter che nei primi due turni ha centrato un pareggio, molto importante perché arrivato sul campo del Manchester City, e la vittoria netta contro la Stella Rossa. I nerazzurri stanno poi facendo bene anche in Serie A, domenica sera hanno vinto all’Olimpico contro la Roma e dunque possiamo dire che la banda di Simone Inzaghi stia cominciando a carburare nel migliore dei modi.

Lo Young Boys ha avuto un avvio da incubo in Champions League: prima è stato battuto in casa dall’Aston Villa, poi ha incassato cinque gol a Barcellona e dunque ha ancora zero punti e va a caccia della prima rete nel torneo. Naturalmente era nelle previsioni che i gialloneri avrebbero sofferto parecchio, ma vedremo adesso cosa succederà nella diretta Young Boys Inter, manca sempre meno al calcio d’inizio e dunque possiamo anche fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori andranno a operare qui al Wankdorf, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni della partita.

DIRETTA YOUNG BOYS INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Young Boys Inter in tv non è disponibile sui canali della nostra televisione: come sappiamo infatti, per ogni turno di Champions League c’è una partita che non viene trasmessa su Sky Sport essendo esclusiva di Amazon Prime Video, e quella dei nerazzurri è stata selezionata per questa terza giornata. Di conseguenza, solo gli abbonati ad Amazon Prime potranno assistere alle immagini dal Wankdorf; si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS INTER

Per la diretta Young Boys Inter avremo un rombo di centrocampo da parte di Joel Magnin, con Niasse che rappresenta il vertice basso e Ugrinic da trequartista a supporto dei due attaccanti, con Ganvoula che si gioca il posto insieme a Itten e Meschack Elia. A giocare come mezzali per lo Young Boys saranno Males e Joel Monteiro; in difesa è ballottaggio tra Benito e Husic per il ruolo di centrale al fianco di Mohamed Camara, Athekame e Conté dovrebbero essere regolarmente i due terzini mentre in porta andrà come sempre Von Ballmoos, uno dei volti più noti di questa squadra giallonera.

Simone Inzaghi farà turnover nella diretta Young Boys Inter: anche per gli infortuni di Acerbi e Calhanoglu ci sarà spazio per De Vrij e Frattesi, ma dovrebbero giocare anche Bisseck (con Alessandro Bastoni in difesa) e due esterni come Dumfries e Carlos Augusto, in porta naturalmente avremo Sommer e poi dovranno nuovamente tirare la carretta Barella, che giocherà come playmaker basso, e Mkhitaryan a centrocampo. Davanti invece dovremmo vedere Taremi: l’iraniano prenderebbe il posto di Lautaro Martinez, e dunque l’altro titolare nel reparto offensivo sarà Marcus Thuram.

QUOTE E PREVISIONI YOUNG BOYS INTER

Naturalmente i nerazzurri partono nettamente favoriti al Wankdorf, come vediamo anche nelle quote Snai che leggiamo nel presentare la diretta Young Boys Inter: il segno 2 per la vittoria della Beneamata porta in dote una somma pari a 1,35 volte quanto messo sul piatto, ma già con l’opzione del pareggio – segno X – arriviamo ad un valore corrispondente a 5,25 volte la giocata e saliamo addirittura a 8,00 volte l’importo investito sulla partita con il segno 1, sul quale puntare per l’affermazione casalinga dello Young Boys.